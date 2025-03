Seres change de nom et devient Aito

La marque chinoise Seres, un temps importée en France, change de nom pour devenir Aito et affiche d'importantes ambitions en Europe. Premier pays en ligne de mire : l'Espagne. En parallèle, le constructeur DFSK renouvelle l'intégralité de sa gamme.

La marque Seres devient Aito en Europe. Les premières ventes se feront en Espagne. ©Le Journal de l'Automobile

Selon nos confrères espagnols La Tribuna de Automoción, la marque chinoise Seres deviendra Aito dès 2025 pour les marchés européens. Pour ceux qui étaient présents au dernier Mondial de l'Auto à Paris, celle-ci n'est pas inconnue car elle disposait d'un stand assez important.

Pour rappel, Seres est l'une des marques du constructeur chinois DFSK, une joint-venture entre Dongfeng Motor et Chongquinq Sokon Industry. En France, Seres a été vendue en 2022 et 2023 par un importateur privé, SN Diffusion, qui importait également Leapmotor, avant que l'entreprise de Didier Sirgue cesse la commercialisation de ces véhicules.

L'Espagne en tête de pont

Seres est beaucoup plus implantée en Espagne, l'un des très rares marchés européens où la marque est présente. Elle est importée par le groupe espagnol Invicta, spécialisé dans les petits véhicules électriques et qui commercialise les Seres 3 et 5, deux SUV électriques.

Selon nos confrères espagnols, le vice-président des exportations du groupe et PDG de DFSK, Joe Chou, a annoncé une refonte totale de sa stratégie pour le marché européen. Elle passera dans un premier temps par l'Espagne, pays qui semble être sa tête de pont sur le continent, d'ici fin 2025.

Aito remplace Seres

Le constructeur abandonne donc le nom de Seres au profit de la marque Aito, déjà utilisée pour le marché chinois. En revanche, le nom de Seres sera conservé pour le consortium entre les deux groupes.

"Ce changement ne se limitera pas à un changement de nom", selon le président de l'importateur de ces marques en Espagne, Julián Alonso, il entraînera l'adoption de nouvelles normes pour les concessionnaires et des investissements plus importants", a indiqué le journal.

D'ici fin 2025, Aito compte commercialiser trois modèles : les M5, M7 et M9, déjà disponibles en Chine. Le M5 est un crossover du segment D avec un prolongateur d'autonomie, le M7 est un SUV du segment E. Concernant ce dernier, le constructeur annonce en avoir écoulé près de 200 000 en Chine en 2024. Enfin, le M9, électrique, figure également dans le segment D/E avec une batterie de 100 kW.

DFSK renouvelle sa gamme

En parallèle, le constructeur continuera à commercialiser des modèles sous la marque DFSK, cinq modèles, tous hybrides rechargeables, dont quatre SUV. En Espagne, la marque est aujourd'hui distribuée par une trentaine de concessionnaires. "Comme pour d’autres marques chinoises, la majorité des concessions espagnoles qui les distribuent sont déjà multimarques, indique La Tribuna de Automoción. Beaucoup travaillent avec le groupe Stellantis ou ont été distributeurs de Seat, et la plupart possèdent aussi un atelier multimarque ainsi qu’une activité de véhicules d’occasion."

Outre les nouveaux produits, le constructeur entend améliorer son service après-vente. "Il reconnaît avoir rencontré des problèmes ces dernières années, notamment sur les boîtes de vitesses, ce qui est incompatible avec le repositionnement premium de ses marques, écrivent nos confrères. "L’entreprise s’engage désormais à répondre aux ateliers sous une heure (pendant les heures ouvrables) et à fournir une solution sous 36 heures maximum". Cheng Wenzhang, responsable de cette division, annonce aussi une meilleure gestion de l’expédition des pièces détachées pour réduire les délais de réparation.

Pour l'instant, aucune annonce n'a été faite sur une possible commercialisation de ces deux marques en France. Néanmoins, rappelons que la branche utilitaire DFSK est déjà distribuée dans l'Hexagone.

Outre-Pyrénées, les marques chinoises sont assez présentes. Chery, qui assemble en CKD dans l'ancienne usine Nissan de Barcelone (Espagne), commercialise les marques Omoda et Jaecoo, inconnues en France. Depuis début 2025, le MG ZS est le deuxième modèle le plus vendu en Espagne.