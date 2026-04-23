Salon de Pékin 2026 : le centre du monde automobile se déplace en Chine

Le plus grand salon automobile du monde ouvrira ses portes vendredi 24 avril à Pékin (Chine). Pendant dix jours, le salon de l'automobile de Pékin s’imposera comme le nouveau centre de gravité de l’industrie mondiale, avec 1 451 véhicules exposés, 181 premières mondiales et 71 concept cars répartis sur 380 000 m². Une démesure à l’image du marché chinois, devenu à la fois le premier débouché mondial et le laboratoire le plus avancé de l’innovation automobile.

Longtemps, les groupes étrangers y ont régné sans partage. Volkswagen, BMW ou Toyota dominaient les ventes et imposaient leurs standards. Cette époque semble désormais révolue. Les constructeurs chinois, portés par l’électrification, les logiciels embarqués et l’intégration rapide de l’intelligence artificielle, rebattent les cartes.

Pluie de nouveautés

"En Chine, la concurrence ne se joue plus sous le capot ni sur le prestige de la marque, mais sur les logiciels, la réactivité et la capacité à créer un écosystème cohérent", résume Bill Russo, fondateur du cabinet Automobility à Shanghai, cité par l'AFP.

Le salon sera l’occasion de mesurer cette montée en puissance. Zeekr, filiale premium de Geely, présentera notamment son imposant SUV 8X. BYD exposera son nouveau Yuan Plus III, connu en Europe sous le nom de BYD Atto 3, tandis que sa marque de luxe Yangwang dévoilera l’U8L quatre places. Nio réunira pour la première fois ses trois marques – Nio, Onvo et Firefly – tandis que Lynk & Co lèvera le voile sur un concept GT.

Concurrence européenne

Face à cette offensive, les groupes occidentaux tentent de s’adapter alors que leurs performances commerciales se dégradent. Les ventes de Mercedes-Benz en Chine ont reculé de 19 % l’an dernier. BMW a enregistré sa plus faible performance depuis 2017. Volkswagen, longtemps numéro un, lutte pour préserver ses positions.

Pour rester dans la course, les alliances se multiplient. BMW travaille avec CATL sur les batteries. Audi s’appuie sur les systèmes d’aide à la conduite de Huawei. Volkswagen développe des véhicules électriques avec XPeng.

Un enjeu mondial

Au-delà du marché chinois, l’enjeu devient mondial. La Chine a exporté plus de 2,6 millions de véhicules électrifiés en 2025. Ses marques contrôlent déjà environ 20 % du marché latino-américain et accélèrent en Europe et au Moyen-Orient. BYD construit une usine en Hongrie, Leapmotor s’implante en Espagne, et Chery étudie une production locale.

Reste un paradoxe : malgré leur avance technologique, les constructeurs chinois souffrent d’une guerre des prix féroce sur leur marché intérieur. Le bénéfice net de BYD, le numéro un, a ainsi reculé de 19 % malgré 2,26 millions de véhicules vendus. Au total, les ventes de voitures en Chine ont plongé de 17,4 % au premier trimestre 2026, selon la Fédération chinoise des constructeurs de voitures individuelles (CPCA).