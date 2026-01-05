Renault perd son pilier de l'IA : Luc Julia

Publié le 5 janvier 2026 ■ Par Gredy Raffin ■ 1 min de lecture

Homme de confiance de Luca de Meo, Luc Julia quitte son poste de directeur scientifique de Renault. Un départ intimement lié à celui de l'ex-directeur général parti chez Kering. Le spécialiste de l'intelligence artificielle aurait perdu en autonomie dans la nouvelle organisation.

Luc Julia quitte son poste de directeur scientifique de Renault. ©DR

