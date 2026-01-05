Renault perd son pilier de l'IA : Luc Julia
Publié le 5 janvier 2026
Sa collaboration aura duré près de cinq ans. Luc Julia a annoncé son départ de Renault. Grand spécialiste de l'intelligence artificielle, reconnu des deux côtés de l'Atlantique, il occupait le rôle de directeur scientifique chez le constructeur automobile, à la demande de Luca de Meo.
Le départ surprise de l'ancien directeur général en direction du groupe de luxe Kering à l'été 2025 aura précipité la fin de bail de Luc Julia. Cette décision a été prise "d'un commun accord", selon le groupe présidé par Jean-Dominique Senard. Ce que confirme l'intéressé dans la presse française.
Recruté en avril 2021, Luc Julia avait pour mission d'apporter son expertise en matière d'intelligence artificielle, évidemment, mais aussi d'objets connectés et d'interface homme-machine. Luca de Meo l'avait choisi dans le cadre de son plan stratégique Renaulution.
Mais l'arrivée récente aux manettes de François Provost a tout changé. Renault conduit actuellement une réorganisation des ressources humaines. Il est prévu l’intégration du pôle innovation au sein de la direction de l’ingénierie. Autrement dit, Luc Julia allait perdre en liberté d'action, selon les explications de celui-ci.
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.