Renault pourrait réduire ses effectifs pour limiter ses frais fixes

Publié le 6 octobre 2025 ■ Par Jean-Baptiste Kapela ■ 2 min de lecture

Selon un média d'investigation économique, le groupe Renault envisagerait de diminuer de 15 % ses effectifs dans les fonctions support dans l’objectif de réduire ses frais fixes. Si le constructeur affirme qu'une "réflexion est en cours", il assure "qu'aucune décision n'a encore été prise".

Renault a déjà signé un accord pour accompagner la transformation des métiers de l’ingénierie par le biais d’un plan de départs. ©Clément Choulot-DPPI

Encore un symptôme d’un secteur en crise ? Alors que son concurrent national Peugeot met temporairement à l'arrêt certaines usines, comme celles de Poissy (78), de Mulhouse (68) et de Sochaux (25), Renault envisagerait de supprimer 3 000 postes dans le cadre d’un plan d’économies baptisé Arrow. C’est ce que révèle le média L'Informé dans un article publié le 3 octobre 2025. Si cette information n'est pas confirmée par Renault, cela représenterait 15 % des effectifs et concernerait les sièges du constructeur français, à Paris comme à l’international. Les fonctions support seraient dans le viseur : ressources humaines, finances et marketing. Renault voit son bénéfice reculer de 69 % et reste prudent sur l'avenir Toutefois, cette réduction d’effectifs n’a pas encore été définitivement validée et la décision finale devrait être prise d’ici la fin de l’année. "À ce jour, nous n'avons aucun chiffre à communiquer, car aucune décision n'a été prise", assure le groupe Renault. Réduction des frais fixes Le constructeur, que nous avons joint, confirme qu’une réflexion est en cours sur "des axes de simplification dans le cadre d’une optimisation des frais fixes". En revanche, il ne confirme pas les chiffres avancés par L’Informé. Un accord a déjà été signé pour accompagner la transformation des métiers de l’ingénierie par le biais d’un plan de départs. Le constructeur rappelle que le secteur emploie près de 10 000 personnes dans le monde. "L’objectif est de faire évoluer les compétences dans les métiers traditionnels d’ingénieur, qui doivent s’adapter pour rester compétitifs et performants", nous précise le groupe. Dans le même temps, des recrutements sont prévus chez Renault : environ 350 personnes d’ici la fin de l’année, dont la moitié sur des postes d’ingénierie. Stellantis : l'usine de Mulhouse va également stopper temporairement sa production Cette décision de réduire les coûts fixes intervient après une perte nette de 11,2 milliards d’euros pour Renault au premier semestre 2025, ainsi qu’une dépréciation de 9,3 milliards d’euros liée à Nissan. Sans cette dernière, le résultat net du constructeur chute à 461 millions d’euros. Le nouveau directeur général du groupe cherche donc à trouver rapidement des moyens de rétablir les marges. (Avec Catherine Leroy)

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.

Partager :

Sur le même sujet