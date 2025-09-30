Stellantis : l'usine de Mulhouse va également stopper temporairement sa production
Publié le 30 septembre 2025
Après Poissy (78), voici qu'une autre usine française de Stellantis va stopper temporairement sa production.
En effet, le site de Mulhouse (68), qui produit les Peugeot 308, 408, DS7, a annoncé un arrêt de la fabrication du 27 octobre au 2 novembre 2025. Une situation qui impactera 2 000 des 4 700 salariés du site.
"Cette mesure vise à ajuster le rythme de production à un marché européen difficile, tout en gérant les stocks de manière aussi efficace que possible avant la fin de l'année", a indiqué le constructeur, précisant aussi : "Nous mettons à profit ces périodes pour faire des travaux et proposer des formations à nos salariés, en somme, pour continuer à travailler sur la performance industrielle de nos sites."
La difficulté du marché européen est toujours mise en cause, comme pour les annonces similaires qui concernent Pomigliano d'Arco en Italie, Tichy en Pologne, Eisenach en Allemagne ou Saragosse et Madrid en Espagne.
En revanche, aucun arrêt de production n'était souhaité à Sochaux (25) qui produit les Peugeot 3008 et 5008. La production sera stoppée les vendredis 10, 17 et 24 octobre ainsi que l'équipe de nuit des dimanches 5 et du vendredi 31 octobre. Cela impactera 2 500 des 6 000 salariés de l'usine.
Stellantis met en avant une gestion de l'approvisionnement avec des fournisseurs. "Notre portefeuille de commandes sur les Peugeot 3008/5008 présente une part importante de versions PHEV, Dual Motor et Long Range", avance Stellantis. "Nous devons construire nos programmes de production en fonction des contraintes capacitaires de nos fournisseurs pour répondre à ce mix, tout en gérant les stocks aussi efficacement que possible avant la fin de l’année."
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.