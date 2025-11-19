Puces Nexperia : les Pays-Bas lâchent prise

Publié le 19 novembre 2025 ■ Par Jean-Baptiste Kapela ■ 2 min de lecture

Le gouvernement néerlandais annonce suspendre son contrôle sur Nexperia, propriété du groupe chinois Wingtech. Un geste qualifié de "bonne volonté" par le ministère des Affaires économiques des Pays-Bas et un premier pas vers de nouvelles négociations.

Le gouvernement néerlandais annonce suspendre son contrôle sur Nexperia. ©Adobe Stock-gguy

Les premiers signes d’un apaisement. Selon des informations des agences de presse Reuters et Bloomberg, le gouvernement néerlandais a déclaré qu’il suspendait son contrôle sur Nexperia. Le fabricant de semi-conducteurs retourne donc sous la tutelle de son propriétaire chinois, ce qui met fin à un bras de fer entre les Pays-Bas et la Chine. Pour l’État néerlandais, la décision de relâcher le contrôle du fabricant de puces électroniques découle d’une "démonstration de bonne volonté", selon Vincent Karremans, ministre des Affaires économiques des Pays-Bas, dans un message publié sur le réseau social X. Puces Nexperia : vers une sortie de crise ? "Nous sommes satisfaits des mesures déjà prises par les autorités chinoises pour garantir l'approvisionnement en puces de l'Europe et du reste du monde", ajoute-t-il dans un communiqué. Toutefois, selon lui, les négociations vont encore se poursuivre. En ce sens, une délégation du ministère néerlandais des Affaires économiques a été envoyée à Pékin cette semaine. Pour rappel, l’État néerlandais avait pris la décision de placer Nexperia sous son contrôle le 30 septembre 2025 afin d’empêcher le transfert des activités du fabricant vers la Chine. En réaction, le 4 octobre 2025, Pékin avait interrompu les exportations de produits Nexperia, ce qui avait eu pour effet de ralentir la production mondiale de voitures. Bien que le siège du fabricant de puces se situe aux Pays-Bas, l’entreprise est majoritairement détenue par le groupe chinois Wingtech.

