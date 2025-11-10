Puces Nexperia : vers une sortie de crise ?

Publié le 10 novembre 2025 ■ Par Christophe Bourgeois ■ 2 min de lecture

L’Europe et la Chine semblent enfin desserrer l’étau autour du dossier Nexperia. Pékin s’est engagé à simplifier les exportations de composants électroniques vers les clients européens, après plusieurs semaines de tension. Ce geste ouvre la voie à un retour progressif à la normale pour les constructeurs.

L'Europe semble avoir trouvé une sortie de crise dans l'affaire de semi-conducteurs qui opposait les Pays-Bas et la Chine. ©AdobeStock

La Commission européenne a salué samedi 8 novembre 2025 "des progrès encourageants" dans le différend avec la Chine sur l'exportation vers l'Europe de composants électroniques Nexperia, jugés cruciaux par l'industrie automobile. Dans un message sur X, le commissaire européen au Commerce, Maros Sefcovic, a indiqué que le ministère chinois du Commerce lui avait confirmé samedi son engagement à simplifier les procédures d'exportation des composants Nexperia vers les clients européens et internationaux. Le ministère chinois, a précisé Marcos Sefcovic, "accordera des exemptions en matière de licence à tout exportateur déclarant que les marchandises sont bien destinées à un usage civil", avec prise d'effet immédiate. Une industrie qui craignait la paralysie Nexperia, fournisseur mondial de composants électroniques, est au cœur d'un bras de fer entre la Chine et les Pays-Bas qui a fait craindre au secteur automobile européen un arrêt de sa production. L'entreprise, basée aux Pays-Bas, a été acquise en 2018 par une société chinoise. Mais fin septembre, invoquant des raisons de sécurité nationale, le gouvernement néerlandais a pris de facto le contrôle de Nexperia. Pékin a alors interdit les réexportations des produits de l'entreprise de la Chine vers l'Europe, faisant rapidement monter les tensions géopolitiques et les inquiétudes des constructeurs automobiles. Ces derniers utilisent massivement les puces Nexperia dans leurs systèmes électroniques embarqués. L'Allemagne, leader de la construction automobile en Europe, dont l'économie est très dépendante de ce secteur, avait salué le 1er novembre des signes "positifs", après l'annonce par Pékin d'une reprise partielle des expéditions, portant sur certains composants. (avec AFP)

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.

Partager :

Sur le même sujet