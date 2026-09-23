Pourquoi Peugeot lance-t-elle la e208 GTi si près de la nouvelle génération ?

Le calendrier est un brin incongru. Alors que Peugeot prévoit de dévoiler au prochain Mondial de l'Auto un concept car préfigurant la nouvelle génération de 208, attendue en septembre 2027, la marque (re)lance une version GTi. Mais sur son modèle actuel.

De quoi donner l'impression de faire du neuf avec du vieux ? Peugeot assume en tout cas ce lancement tardif. "J'ai pris mes fonctions en février 2025 et un mois plus tard, la décision était prise de lancer cette 208 qui se veut être la meilleure de son segment, explique Alain Favey, à la tête de la marque Peugeot. Si vous me posez la question de savoir si c'est trop tard, je vous répondrais que la période entre la prise de décision et le lancement du véhicule est toujours trop longue, mais la voiture est là !"

Quelle place dans le plan produit ?

Reste à savoir quelle place cette e208 GTi occupera réellement dans le plan produit de Peugeot. Sur ce point, la marque entretient le flou. Elle n'a communiqué ni ses ambitions commerciales ni même sur le marché de ce type de modèles en Europe. "La France, le Royaume-Uni et l'Allemagne représenteront 80 % des ventes", s'est contenté d'indiquer Alain Favey.

C'est que l'enjeu est peut-être ailleurs. Plus qu'un modèle de volume, cette e208 GTi doit avant tout servir l'image de Peugeot. "La 208 GTI va nous permettre de relancer la marque qui en a aujourd'hui besoin, confirme Phil York, directeur du marketing et de la communication de Peugeot. On jugera le succès du véhicule plus sur cette image positive qu'elle dégagera que sur les volumes."

Deux générations en parallèle

Un rôle de porte-drapeau qui soulève toutefois une autre question : celle de sa durée de vie. Là encore, difficile d'y voir clair. "Il n'y aura pas de version GTI prévue, du moins dans un premier temps, sur la nouvelle génération de 208", a annoncé Alain Favey.

La e208 GTi et sa technologie électrique, issue d'un modèle lancé en 2019, devraient donc côtoyer pendant quelque temps une nouvelle génération reposant, elle, sur une toute nouvelle plateforme, avec logiquement des performances supérieures, notamment en matière de recharge. Et surtout, sur un nouveau design…

Ce lancement prend toutefois davantage de sens lorsqu'on le replace dans le contexte de l'année 2026. Peugeot reconnaît traverser une période de transition, et la e208 GTi doit justement contribuer à redonner de l'animation à la gamme. Car, hormis les restylages des 308 et 408, l'actualité produit est restée relativement calme, au moment où la concurrence, notamment chinoise, multiplie les nouveautés.

Une gamme mieux équipée

"Nous en avons conscience", indique Alain Favey. C'est pourquoi Peugeot développe activement les séries spéciales, pour animer la gamme, "avec un vrai succès commercial", tandis qu'en parallèle, elle lance le programme Recharged qui vise à enrichir la dotation de ses modèles.

"Nous nous sommes aperçus que nos véhicules plaisaient, mais qu'ils n'étaient plus forcément alignés face à la concurrence en termes d'équipements", explique le dirigeant. Cette remise à niveau de la dotation débutera dès le mois d'octobre prochain avec une dotation allant jusqu'à 1 750 euros selon les niveaux de finition.

En parallèle, Peugeot continue à travailler d'arrache-pied pour améliorer la satisfaction client, mise à mal après la séquence "PureTech". Le constructeur annonce avoir renforcé ses tests de fiabilité, son service clients, revu ses offres d'assistance routière et fait évoluer ses plateformes de call center.

Sans oublier bien sûr la prolongation des garanties mises en place très rapidement. Il a également développé une nouvelle politique de rémunération auprès du réseau qui s'appuie sur la satisfaction client.

Commandes d'électriques en hausse

Dans le monde, Peugeot a commercialisé 685 000 véhicules à fin août 2026. En Europe, la marque couvre une part de marché de 5,2 % et progresse fortement sur l’électrique (+32 %), portée principalement par la France et l’Allemagne, "pays qui bénéficie également d’un soutien de la part de l’État", commente Alain Favey.

"En France, nous observons une progression importante de nos prises de commandes auprès des particuliers. Nous sommes ainsi passés de 20 % à 60 % de commandes, une augmentation assez similaire en Allemagne", poursuit-il. Il note que le réseau est de plus en plus à l’aise pour vendre de l'électrique, ce qui permet à la marque de rentrer dans un cercle vertueux.

Le leasing social a en partie accéléré ce développement. "Le réseau avait enregistré 5 000 prises de commande en seulement une semaine, soit 10 % du volume alloué à cette mesure", a rappelé Alain Favey. Dans ce contexte, la marque ne propose plus de modèle éligible.

En revanche, sur les deux autres principaux marchés européens de Peugeot, que sont l’Italie et l’Espagne, Alain Favey ne constate aucune progression significative. Preuve que le marché de l’électrique reste encore très sensible aux aides des États.