Peugeot ouvre les commandes de la e-208 GTi

Après avoir annoncé son retour lors des 24 Heures du Mans il y a un an, Peugeot a profité de l'édition 2026 de la course d'endurance pour lancer la commercialisation de la e-208 GTi.

En effet, les commandes sont ouvertes et la gamme débute à 42 900 euros. La nouvelle GTi, 100 % électrique affiche une puissance de 281 ch et un couple de 345 Nm.

La citadine cache une batterie de 54 kWh bruts (51 kWh nets), lui permettant d'afficher une autonomie, selon le cycle WLTP, comprise entre 352 et 375 km selon la monte pneumatique.

De quoi franchir la barre des 100 km/h en 5,5 secondes mais Peugeot promet surtout un châssis affuté, mis au point par les ingénieurs de Peugeot Sport.

La citadine a ainsi vue sa hauteur de caisse revue à la baisse (-25 mm) et les voies ont été élargies, +56 mm à l'avant et +28 mm à l'arrière.

Le train arrière gagne une barre antiroulis de 31 mm alors que celle de l'avant reste identique (17 mm). Un autobloquant mécanique, intégré au réducteur, est aussi au programme.

"L’élément le plus important de la transformation du châssis réside dans l’équilibre entre l’avant et l’arrière, en particulier grâce à l’ajout de la barre antiroulis arrière. Nos pilotes de la Peugeot 9X8 ont testé la Peugeot e-208 GTi sur circuit et leur retour a été : “Ne changez rien”, a indiqué Christophe Auriault, chef de projet Peugeot e-208 GTi chez Peugeot Sport.