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Constructeurs

MG lance sa gamme IM en France

Publié le 1 juin 2026

Par Christophe Bourgeois
3 min de lecture
Dès juillet 2026, l'enseigne sino-anglaise va intégrer dans son portefeuille IM Motor, la marque haut de gamme et vitrine technologique de SAIC. Elle proposera dans un premier temps une berline et un SUV du segment D 100 % électriques.
MG IM Motor France
Dès juillet 2026, MG va intégrer les modèles IM Motor à son portefeuille. ©MG Motor

Jusqu'à présent, SAIC était le seul grand constructeur chinois à ne proposer qu'une seule marque sur le territoire européen, en l'occurrence MG Motor (plus Maxus si on inclut l'utilitaire). Pourtant, à l'instar de BYD, Chery ou Geely, SAIC dispose de plusieurs marques sur son marché local, à savoir, outre celles précitées, Roewe (ex-Rover), Wuling et Baojing pour ne retenir que les plus importantes, ainsi qu'IM Motor (prononcez "I am").

 

Ces nouvelles marques qui secouent le marché français

 

Pour développer ses parts de marché, SAIC a donc décidé de distribuer cette dernière en Europe. Mais contrairement à la stratégie des autres constructeurs, les modèles IM seront intégrés dans la gamme MG, prenant le nom de MG IM. Ils seront donc distribués dans le réseau MG.

 

Déjà présente au Royaume-Uni, en Norvège et en Suisse

 

Déjà commercialisée depuis juillet dernier au Royaume-Uni, en Norvège et en Suisse, la gamme MG IM sera donc étendue aux marchés français, allemand, belge et néerlandais dès juillet prochain. Elle comprendra dans un premier temps deux nouveaux véhicules du segment D, la berline MG IM5 et le SUV IM6, tous les deux électriques.

 

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Par rapport à la gamme MG actuelle, les modèles badgés IM Motor se positionnent sur le haut de gamme. La puissance des modèles est annoncée jusqu'à 751 ch, tandis qu'ils seront équipés de quatre roues directrices. Côté batterie, ils reposent sur une architecture 800 V ; compatible avec des puissances de recharge supérieures à 350 kW, la recharge de 10 % à 80 % est assurée en seulement 17 minutes. IM Motor promet des autonomies jusqu'à 655 km (WLTP).

 

Vitrine technologique

 

Ces modèles se veulent également être la vitrine technologique du groupe automobile avec la fonction One-Touch iAD, conçue "pour simplifier les manœuvres complexes", selon le constructeur. Le système active des fonctions telles que le stationnement automatique, la sortie de stationnement, la marche arrière assistée et le stationnement en bordure de trottoir. À bord, les modèles MG IM offrent un environnement premium avec un écran géant de 26,3''.

 

IM Motor est née en 2020, d'un partenariat entre SAIC et Alibaba, le géant chinois du e-commerce. En Chine, la marque a commercialisé 81 000 véhicules en 2025, en dessous de la centaine de milliers d'exemplaires prévue. Ce volume a représenté 2,8 % des 2,93 millions de véhicules produits par SAIC. La marque se positionne sur le même segment que Zeekr, XPeng ou Nio mais, de par son volume, reste un acteur de deuxième rang. Hors Chine, IM Motor est commercialisée en Australie, en Thaïlande et à Singapour.

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