Mercedes-Benz souffre au troisième trimestre 2025

Toujours impacté par le recul de ses ventes en Chine et par les droits de douane américains, Mercedes-Benz a vu son bénéfice net chuter de 30,8 % au troisième trimestre 2025, à 1,19 milliard d’euros. Seule éclaircie, après des mois de baisse, les immatriculations de voitures électriques du constructeur allemand ont augmenté de 9 %, renforcées par l’arrivée du nouveau CLA.

Grâce aux débuts de la commercialisation du nouveau CLA, Mercedes-Benz a vu ses ventes de voitures électriques progresser de 9 % au troisième trimestre 2025. ©Mercedes-Benz

Mercedes-Benz ne sort toujours pas la tête de l’eau. Le constructeur allemand vient de publier son bilan financier du troisième trimestre 2025, et comme attendu, les résultats ne sont pas au rendez-vous.

Au troisième trimestre 2025, Mercedes-Benz a en effet rapporté un bénéfice net de 1,19 milliard d’euros, en baisse de 30,8 % sur un an.

Il s'agit du neuvième trimestre consécutif en recul, après trois années de profits spectaculaires qui ont succédé aux restrictions sanitaires de 2020. La chute est d’autant plus brutale pour son bénéfice d’exploitation, qui dégringole de 70 % en l’espace d’un an, pour s’établir à 750 millions d’euros.

Une rude concurrence aux États-Unis et en Chine

De juillet à septembre 2025, Mercedes-Benz a subi une baisse de 12 % de ses ventes de voitures dans le monde. D’abord plombée par la hausse des droits de douane américains, la marque à l’étoile a ainsi vu ses livraisons chuter de 17 % aux États-Unis. Bien que le groupe possède une usine en Alabama, il continue d'exporter une partie de sa production vers le marché américain.

Mais c’est surtout en Chine, son principal marché, que la baisse des ventes (- 27 %) se fait ressentir. À l’instar des autres constructeurs allemands, le groupe originaire de Stuttgart y subit une concurrence de plus en plus rude, face à l’émergence des marques locales, surtout sur les modèles électriques.

Au troisième trimestre 2025, Mercedes-Benz est également impacté par une hausse des coûts liés à son programme de restructuration visant à économiser cinq milliards d'euros à l'échelle mondiale d'ici à 2027. Pénalisé par les indemnités de licenciement, le constructeur a ainsi dépensé 876 millions d'euros sur la période, contre 560 millions d'euros au trimestre précédent.

Le CLA tire les ventes 100 % électriques

Seule éclaircie, Mercedes-Benz a vu ses ventes de voitures 100 % électriques augmenter de 9 % au troisième trimestre 2025. Cette hausse s’explique en grande partie par les débuts de la commercialisation du nouveau CLA, qui bénéficie d’une forte demande depuis son lancement cet été.

"Nos résultats du troisième trimestre sont conformes à nos prévisions pour l'ensemble de l'année. Notre plus important programme de lancement de produits et de technologies se déroule comme prévu : les nouvelles CLA et GLC marquent le début d'une série de nouveaux modèles couvrant tous les segments et toutes les motorisations, adaptés aux besoins spécifiques des marchés et des clients. Nous restons déterminés à améliorer l'expérience client tout en optimisant l'efficacité de l'ensemble de notre entreprise", a réagi Ola Källenius, directeur général du groupe, dans un communiqué.

Le patron de Mercedes-Benz, également à la tête de l'ACEA, a par ailleurs appelé cet été l'Union européenne à reporter l'interdiction de la vente des véhicules thermiques en 2035.

Son appel est partagé par la plupart des constructeurs européens, rejoints par le chancelier allemand Friedrich Merz, qui a déclaré en octobre "tout faire" pour lever cette interdiction.