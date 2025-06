L'usine Renault de Douai parviendra-t-elle à tenir ses objectifs de production ?

Renault aura du mal, selon Inovev, à tenir ses objectifs de produire 400 000 véhicules électriques dans son usine de Douai (59) à l'horizon 2030. Le cabinet estime même que la production sera plutôt de 200 000 unités à cette échéance.

Il y a deux ans, Renault avait annoncé un objectif ambitieux de 400 000 voitures électriques produites en 2030 sur ce site de Douai (59), dédié aux modèles électriques. À l'époque, lors de sa réorganisation, le programme de fabrication incluait alors la Renault Megane E-Tech, le Renault Scenic E-Tech, ainsi que les futures Renault 5 E-Tech, Alpine A290 et Nissan Micra EV, ces deux derniers modèles étant des dérivés de la Renault 5 E-Tech. Pour le cabinet Inovev, cet objectif semble difficile à atteindre.

Et de s'appuyer sur les chiffres de production. "En 2024, l’usine de Douai a produit 89 921 voitures électriques (contre 50 781 en 2023), dont 30 260 Megane E-Tech, 34 282 Scenic E-Tech et 25 379 R5 E-Tech", énumère le cabinet. "De 2023 à 2024, la production a augmenté de 40 000 unités, mais si le rythme est maintenu, soit 40 000 unités de plus fabriquées chaque année, on devrait s’approcher des 330 000 unités produites en 2030".

Vers une production divisée par deux ?

Soit un chiffre inférieur mais relativement proche de l’objectif des 400 000 unités produites. "Mais un tel rythme de croissance est-il soutenable ?" pose le cabinet. "En fait, il semble difficile à faire perdurer. Les Megane et Scenic ne devraient pas progresser fortement après 2025. Et une seule nouveauté est prévue en 2026 pour booster la production de Douai : la Nissan Micra EV. La Renault 5 E-Tech aura donc pour mission de faire le plein pour saturer l’activité de l’usine", sachant que la récente Renault 4 est assemblée à Maubeuge (59).

La conclusion est sans appel : "Compte tenu de ces éléments, nous tablons sur seulement 200 000 voitures produites à Douai (tous modèles confondus) en 2030, soit la moitié des objectifs annoncés", souligne Inovev. Et ce n'est pas la possible production à Douai de l'A390 qui changera la donne.