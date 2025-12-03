L'Espagne veut booster les ventes de véhicules électriques

Publié le 3 décembre 2025 ■ Par Christophe Jaussaud ■ 2 min de lecture

Le gouvernement espagnol a annoncé un plan d'aides à l'achat des véhicules électriques de 400 millions d'euros pour 2026. Il va également investir dans le réseau de bornes de recharge. Les VE ne représentent que 8,2 % des immatriculations depuis début 2025.

Le marché de l'électrique espagnol est dynamique, avec une croissance de 83,5 % depuis janvier 2025, mais reste faible avec une part de marché de 8,2 %. ©Seat/Cupra

Après la France qui a confirmé le maintien des aides à l'achat de véhicules électriques et même amplifié certaines, l'Espagne vient d'annoncer une enveloppe de 400 millions d'euros pour soutenir les ventes. Durant le mois de novembre 2025, les immatriculations de véhicules électriques en Espagne ont totalisé 10 707 unités (+64,7 %), représentant ainsi 9,5 % du marché. Depuis le début de l'année, 102 583 VE ont pris la route (+83,5 %). Un volume qui permet d'afficher une part de marché de 8,2 %. En plus de ces aides à l'achat, 300 millions d'euros doivent être consacrés à l'installation de bornes de recharge dans des zones qui en sont encore dépourvues, a aussi annoncé le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, disant vouloir "des voitures compétitives" dans le secteur et "abordables" pour les ménages. Cette enveloppe de 400 millions d'euros prévue l'an prochain sera gérée "directement par le gouvernement central (à Madrid) et non par les communautés autonomes", dans ce pays décentralisé sur de nombreux sujets du quotidien, a précisé Pedro Sánchez lors d'un discours présentant son plan Espagne Auto 2030. Un défi pour l'industrie automobile espagnole Avec la volonté de Bruxelles d'interdire les voitures thermiques dans dix ans, l'Espagne, deuxième constructeur automobile d'Europe après l'Allemagne, et qui exporte "90 % de sa production", fait face à "un défi colossal", a rappelé le Premier ministre : "Transformer le secteur industriel le plus important de notre pays, ni plus ni moins". "Si, en seulement trois décennies, nous avons réussi à produire la majeure partie de notre électricité à partir de sources renouvelables, pourquoi n'arriverions-nous pas à faire que, d'ici 2050, la quasi-totalité des véhicules circulant sur nos routes soient électriques ?", a-t-il interrogé, assurant que Madrid "ne reculera(it) pas d'un seul pas dans son engagement en faveur de la transition écologique face à l'urgence climatique". En Espagne, le nombre de bornes publiques de recharges se chiffre désormais à 40 000, s'est ainsi félicité le dirigeant socialiste. Pour mémoire, la France compte environ 180 000 bornes publiques. (avec AFP)

