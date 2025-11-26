Toutes les aides à l'achat de véhicules électriques sont maintenues en France pour 2026

Publié le 26 novembre 2025 ■ Par Catherine Leroy ■ 3 min de lecture

Le ministre de l’Économie, Roland Lescure, annonce la prolongation des aides à l'achat de voitures électriques en 2026. Le coup de pouce CEE, qui remplace le bonus écologique, restera accompagné de la surprime pour les modèles disposant d'une batterie fabriquée en Europe. Le gouvernement compte sur une hausse du marché des CEE pour améliorer l'aide globale par foyer.

Le ministre de l’Économie, Roland Lescure, annonce la prolongation des aides à l'achat de voitures électriques électriques en 2026. ©stock-adobe.com

Roland Lescure, ministre de l’Économie, a annoncé ce mercredi 26 novembre 2025 sur France Inter, une hausse du bonus écologique en 2026. "Je veux que l'on continue à soutenir la voiture électrique. On prolonge le bonus automobile l'année prochaine. Il sera même augmenté. Si vous achetez un véhicule électrique fait en France ou en Europe, vous avez jusqu'à 5 700 euros de primes", a-t-il déclaré. Cette annonce, qui pourrait apparaître comme une bonne nouvelle pour les automobilistes souhaitant passer à l’électrique, relève pourtant davantage de l’effet d’annonce que d’une véritable revalorisation de l’aide. Dans les faits, il s’agit surtout d’une prolongation du dispositif actuel. La seule réelle nouveauté concerne la pérennisation de la surprime de 1 000 euros accordée aux véhicules électriques "écoscorés" dont la batterie est également produite en Europe. Introduite par l’ancienne ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, cette surprime devait prendre fin le 31 décembre 2025. Elle sera finalement maintenue en 2026. Pourquoi le ministre de l’Économie parle-t-il alors d’une hausse du "coup de pouce" ? Parce qu'il table en réalité sur une hausse du marché des certificats d'économies d'énergie qui remplacent, depuis le 1er juillet 2025, le bonus environnemental. Depuis cette date, la prime pour l’achat d’un véhicule électrique ne relève plus du budget de l’État, mais du dispositif des CEE imposé à tous les fournisseurs d’énergie. "C'est en quelque sorte un tour de passe-passe politique puisque le gouvernement estime que le marché des CEE va augmenter, sauf qu'il s'agit d'un marché privé et personne ne sait véritablement comment il va évoluer", explique un constructeur automobile. Tout va dépendre du marché des CEE Le prix de cette aide est directement indexé sur la valeur du kWh Cumac, unité utilisée dans le cadre des CEE. Aujourd’hui, ce kWh Cumac s’échange autour de 9 euros pour les ménages classiques et environ 15 euros pour les ménages en situation de précarité. Résultat : les montants des aides calculés par le gouvernement pour l’achat d’un véhicule électrique restent, dans l’ensemble, très proches de ceux de 2025. Aides à l'achat d'une voiture électrique Coup de pouce CEE Sans surprime de 1 000 euros Avec surprime de 1 000 euros Décile 1 à 5 5 750 euros 7 700 euros Décile 6 à 8 4 700 euros 5 900 euros Décile 9 et 10 3 500 euros 4 700 euros Pour les professionnels du secteur, cette annonce prématurée pourrait même avoir un effet contre-productif, en renforçant l’attentisme chez les acheteurs potentiels. Pour rappel, la part des ventes de la motorisation 100 % électrique atteint 18,9 % entre janvier et octobre 2025, période incluant les dossiers de leasing social estimés à 45 000 à ce jour par le gouvernement.

