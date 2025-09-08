Bonus écologique : 1 000 euros de plus pour un cercle restreint de voitures électriques

Publié le 8 septembre 2025 ■ Par Damien Chalon ■ 2 min de lecture

Le gouvernement annonce l’augmentation du bonus écologique de 1 000 euros pour les voitures électriques assemblées en Europe, à condition que leur batterie soit elle aussi fabriquée sur le Vieux Continent. Cette nouvelle prime, accordée à compter du 1er octobre 2025, concernera un cercle restreint de véhicules.

Seuls les modèles électriques fabriqués en Europe et dotés d'une batterie européenne seront éligibles à la nouvelle prime. ©Peugeot

Un petit coup de pouce supplémentaire pour les voitures électriques. Le gouvernement rallonge de 1 000 euros le bonus accordé aux clients pour l’achat de modèles assemblés en Europe. Petite subtilité, tous les modèles écoscorés ne seront pas éligibles. Seuls ceux dont la batterie est fabriquée en Europe pourront bénéficier de cette nouvelle prime. Cette mesure sera effective à compter du 1er octobre 2025, annoncent conjointement Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, et Marc Ferracci, ministre chargé de l’Industrie et de l’Énergie. "Avec cette augmentation de 1 000 euros du bonus écologique, nous valorisons les véhicules électriques dont les batteries sont produites en Europe et dont la fabrication émet moins de gaz à effet de serre", souligne Agnès Pannier-Runacher. La ministre parle d’une "mesure gagnant-gagnant pour le pouvoir d’achat, le climat et l’industrie." La liste des modèles éligibles à venir Cette prime vient donc s’ajouter au bonus écologique financé par le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) depuis le 1er juillet 2025. Tous les ménages restent éligibles au bonus selon leurs revenus, pouvant aller jusqu’à 4 200 euros pour l’achat d’un véhicule éligible atteignant le score environnemental minimal. Avec la nouvelle prime de 1 000 euros, le montant maximal est donc porté à 5 200 euros. Les ministres précisent que la liste des véhicules éligibles sera publiée sur le site de l’Ademe dans les prochains jours et qu’elle sera mise à jour chaque mois, en même temps que la liste des véhicules atteignant le score environnemental minimal. Un système de double liste va donc émerger, avec un nouveau cercle encore plus réduit de modèles fabriqués en Europe et dotés d'une batterie européenne.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.

Partager :

Sur le même sujet