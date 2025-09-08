Bonus écologique : 1 000 euros de plus pour un cercle restreint de voitures électriques
Publié le 8 septembre 2025
Un petit coup de pouce supplémentaire pour les voitures électriques. Le gouvernement rallonge de 1 000 euros le bonus accordé aux clients pour l’achat de modèles assemblés en Europe. Petite subtilité, tous les modèles écoscorés ne seront pas éligibles. Seuls ceux dont la batterie est fabriquée en Europe pourront bénéficier de cette nouvelle prime.
Cette mesure sera effective à compter du 1er octobre 2025, annoncent conjointement Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, et Marc Ferracci, ministre chargé de l’Industrie et de l’Énergie.
"Avec cette augmentation de 1 000 euros du bonus écologique, nous valorisons les véhicules électriques dont les batteries sont produites en Europe et dont la fabrication émet moins de gaz à effet de serre", souligne Agnès Pannier-Runacher. La ministre parle d’une "mesure gagnant-gagnant pour le pouvoir d’achat, le climat et l’industrie."
La liste des modèles éligibles à venir
Cette prime vient donc s’ajouter au bonus écologique financé par le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) depuis le 1er juillet 2025. Tous les ménages restent éligibles au bonus selon leurs revenus, pouvant aller jusqu’à 4 200 euros pour l’achat d’un véhicule éligible atteignant le score environnemental minimal. Avec la nouvelle prime de 1 000 euros, le montant maximal est donc porté à 5 200 euros.
Les ministres précisent que la liste des véhicules éligibles sera publiée sur le site de l’Ademe dans les prochains jours et qu’elle sera mise à jour chaque mois, en même temps que la liste des véhicules atteignant le score environnemental minimal. Un système de double liste va donc émerger, avec un nouveau cercle encore plus réduit de modèles fabriqués en Europe et dotés d'une batterie européenne.
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.