La Nissan Leaf et le Mitsubishi Eclipse Cross décrochent l'écoscore

Publié le 11 décembre 2025 ■ Par Robin Schmidt ■ 2 min de lecture

La liste des véhicules éligibles au score environnemental a de nouveau été mise à jour au Journal officiel. La Nissan Leaf et le Mitsubishi Eclipe Cross font ainsi leur entrée dans les dispositifs d'aide à l'acquisition.

Le Mitsubishi Eclipse Cross et la Nissan Leaf entrent dans le cercle des modèles électriques écoscorés. ©DR

Le Journal officiel a actualisé sa liste de voitures pouvant prétendre au bonus écologique. Un arrêté datant du 3 décembre 2025 vient en effet d’y ajouter la Nissan Leaf et le Mitsubishi Eclipse Cross, qui font donc leur entrée dans le cercle des modèles électriques écoscorés. Essai Nissan Leaf : l'heure de la reconquête a sonné Attendue sur les routes françaises à la fin du premier trimestre 2026, la troisième génération de la Nissan Leaf est produite dans l'usine de Sunderland, au Royaume-Uni, lui permettant ainsi d’accéder au dispositif. Celle qui prend désormais l’allure d’un crossover peut revendiquer jusqu'à 622 km d'autonomie, pour un ticket d’entrée fixé à 36 000 euros (hors bonus). De son côté, le Mitsubishi Eclipse Cross n’est autre qu’un cousin technique du Renault Scenic E-Tech. Comme le modèle tricolore, le SUV japonais sort des chaînes de l'usine Renault de Douai (59), ce qui lui donne accès à l’écoscore. Capable de réaliser jusqu’à 635 km entre deux recharges, l’Eclipse Cross sera disponible en France début 2026 au tarif de 44 900 euros. Essai Mitsubishi Eclipse Cross : sur de bonnes bases Enfin, s’il faisait déjà partie des véhicules éligibles à l’écoscore, le Skoda Elroq, cette fois-ci dans sa version 85x (transmission intégrale), figure également parmi les nouveaux entrants. Dans cette finition, le C-SUV 100 % électrique affiche un prix à partir de 45 250 euros et une autonomie comprise entre 525 et 539 km en cycle mixte WLTP.

