Audi booste les primes CEE de son Q4 e-tron

En attendant l'arrivée d'une version restylée, Audi augmente le montant des primes CEE de son Q4 e-tron. Best-seller électrique de la marque aux anneaux en France, le SUV peut désormais bénéficier d’une remise immédiate allant jusqu’à 575 euros.

L'Audi Q4 e-tron 45 peut bénéficier d'une remise allant jusqu'à 575 euros grâce au dispositif CEE. ©Audi

Troisième modèle le plus vendu par Audi en 2025, le Q4 e-tron (et sa version coupée Sportback) a vu ses immatriculations augmenter de près de 85 % en l’espace d’un an, à 6 338 unités. Il s’est donc logiquement imposé comme le best-seller électrique de la marque aux anneaux en France.

En attendant l’arrivée de sa version restylée, dont la présentation devrait intervenir dans les prochaines semaines, Audi vient d’annoncer une revalorisation des primes CEE (certificats d'économies d'énergie) pour son Q4 e-tron 45. Pour toutes les commandes passées après le 13 février 2026, les clients du SUV compact 100 % électrique pourront ainsi bénéficier d’une réduction allant jusqu’à 575 euros.

Dans sa motorisation 45 de 286 ch, l'Audi Q4 e‑tron embarque une batterie de 82 kWh brute, lui permettant d’afficher une autonomie allant jusqu’à 545 km en cycle mixte WLTP. Pour rappel, le modèle est produit au sein de l'usine Volkswagen de Zwickau, en Allemagne, tandis que les cellules de sa batterie sont également fabriquées en Europe. Des critères qui permettent à l’Audi Q4 e-tron d’être éligible à l’écoscore.

En parallèle, Audi a également revu à la hausse les primes "Coup de pouce". Les clients particuliers de l'Audi Q4 e-tron 45 peuvent ainsi bénéficier d'une remise pouvant atteindre jusqu'à 6 890 euros.