Les immatriculations de Tesla s'effondrent en Europe

Longtemps leader des ventes de véhicules électriques sur le Vieux Continent, Tesla subit actuellement une chute de ses immatriculations dans presque tous les pays européens. En France, elles ont trébuché de 66 % en décembre et de 37 % sur toute l’année 2025.

Tesla enregistre une chute de ses immatriculations dans de nombreux marchés européens en décembre 2025. ©Tesla

Le roi de l’électrique a perdu sa couronne en Europe. Tesla enregistre une chute de ses immatriculations dans de nombreux marchés européens en décembre et une baisse de ses parts de marché dans la région en 2025. Ainsi, jusqu’à novembre 2025, la part de marché de Tesla dans l’UE, le Royaume-Uni et l’EFTA se situait à 1,7 % contre 2,4 % sur la même période de 2024, constate l’agence de presse Reuters.

Une baisse considérable dans un marché du véhicule électrique qui atteint désormais une part de marché de 18,8 % en Europe, selon l’ACEA. Sur les huit pays européens ayant dévoilé leurs immatriculations sur l’année – les principaux marchés européens – les mises à la route des modèles du constructeur américain dégringolent de 25 %.

Cette décroissance des immatriculations de Tesla s’explique par une intensification de la concurrence, une gamme vieillissante et les agissements de son patron, Elon Musk. Rappelons que le constructeur américain a sorti une version moins chère de ses Model Y et Model 3 en Europe. De 2024 à 2025, Tesla enregistre une chute de ses livraisons, ces dernières passant de 1,79 à 1,64 million de véhicules.

Une baisse des immatriculations de 37 % en France

Sur le troisième plus important marché automobile d’Europe, la France, les immatriculations de Tesla se sont effondrées de 66 % au mois de décembre pour atteindre 1 942 véhicules, selon les chiffres de la PFA, et de 37 % sur l’ensemble de l’année 2025.

En Suède, la baisse est encore plus impressionnante au mois de décembre 2025 avec seulement 821 mises à la route, en baisse de 71 %. Sur l’ensemble de l’année 2025, les immatriculations suédoises de Tesla touchent le fond avec une baisse de 70 %, d’après les chiffres de Mobility Sweden.

En décembre, les immatriculations de Tesla ont également chuté de 13 % au Portugal et en Belgique, et de 44 % en Espagne. Sur l’ensemble de l’année 2025, les ventes ont reculé de 22 % au Portugal, de 4 % en Espagne et de 53 % en Belgique.

La Norvège sort du lot

Malgré les baisses dans les principaux marchés européens, les ventes de Tesla enregistrent une hausse dans certains pays en décembre 2025. En effet, en Suisse et en Italie, les mises à la route des modèles du constructeur américain ont grimpé respectivement de 76 % à 1 570 véhicules et de 85 % à 2 519 voitures. Toutefois, sur l’année, les ventes ont respectivement diminué de 18 % et de 28 %.

La Norvège fait figure d’exception avec un bond des immatriculations de 89 % en décembre 2025 par rapport à 2024, atteignant 5 679 véhicules mis à la route. Le constructeur américain détient ainsi une part de marché de 19 % dans le pays scandinave en 2025 et établit un record de ventes annuelles sur un marché où la quasi-totalité des véhicules neufs sont électriques.