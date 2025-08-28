Le parc roulant belge franchit un palier symbolique

Depuis peu, l'âge moyen des véhicules en circulation en Belgique a franchi la barre des dix ans. Un énième signe du vieillissement du parc roulant dans l'ouest-européen. Le pays reste cependant sous la moyenne, contrairement à la France. Le point sur la situation géographique.

Comme ailleurs en Europe, le parc roulant belge vieillit progressivement. ©AdobeStock - plusminus20

Les statistiques de marché laissaient comprendre que ce n'était qu'une question de temps. La Belgique a fini par franchir le cap. Depuis cette année, l'âge moyen des véhicules en circulation dans le plat pays a dépassé les dix ans. À en croire les informations de la Febiac, le centre de données économiques, le parc roulant belge a désormais 10,08 ans de moyenne.

Sur un marché où les voitures neuves n'ont pas dépassé 450 000 unités en 2024, les voitures d'occasion ont quant à elles atteint leur plus haut sommet depuis 2006, avec un volume dépassant 674 000 transactions. Ce qui a participé à l'augmentation de l'âge. D'autant que 21,9 % des véhicules officiellement immatriculés à ce jour ont été produits il y a au moins quinze ans.

Les raisons de ce glissement ne diffèrent pas fondamentalement de ce qu'on observe dans d’autres pays d'Europe de l'Ouest. L'inflation des prix du neuf et les questionnements autour des motorisations paralysent une large part des consommateurs qui préfèrent opter pour des exemplaires d'occasion.

La Belgique, qui est réputée appétente pour les véhicules de sociétés, voit un changement s'organiser sur ce front également. Tout du moins chez les entreprises les plus récentes. Les gestionnaires de flotte se montrent plus enclins à opter pour des voitures d'occasion, notamment lorsqu'il s'agit de modèles électriques, à en croire les observations de certains acteurs du secteur.

Le Luxembourg et l'Autriche en chef de file

Avec une moyenne d'âge en hausse à 10,08 ans, certes la Belgique suit un mouvement de fond, mais elle reste encore sous la moyenne d'Europe de l'Ouest. En considérant la péninsule ibérique, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni, le Benelux, l'Autriche, la Suisse et la Pologne, le parc roulant affiche 11,5 ans de moyenne.

Parmi les pays les mieux classés se trouvent le Royaume-Uni (9,5 ans de moyenne) et l'Irlande (9,9 ans). Il y a surtout l'Autriche qui, selon l'ACEA, avait un parc de 8,9 ans d'ancienneté en moyenne en 2024 et le Luxembourg (8 ans).

Créditée d'une moyenne d'âge de 11,9 ans d'après le dernier relevé en date, la France ouvre le bal des pays moins bien positionnés. Les Pays-Bas se situent à la même hauteur (12 ans). Les péninsules italienne et ibérique affichent des moyennes plus élevées. En effet, les voitures ont 13 ans d'âge en moyenne dans la Botte, 14,1 ans au Portugal et 14,5 ans de moyenne en Espagne.

Cinquième marché pour les voitures d'occasion en Europe continentale, la Pologne atterrit en bas de la liste. Les données officielles font mention d'une moyenne d'âge du parc roulant de 15,9 ans.