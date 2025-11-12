Le Maroc pourrait passer le cap du million de véhicules produits par an

Publié le 12 novembre 2025 ■ Par Christophe Jaussaud ■ 2 min de lecture

Sous l'impulsion de Renault et Stellantis, le Maroc devient un sérieux pays producteur d'automobiles. Avec le doublement du site de Kenitra, qui fabrique notamment des Peugeot 208, près d'un million de véhicules pourraient tomber des chaînes chaque année.

Stellantis vise une production de 535 000 unités en 2030 dans son usine marocaine de Kenitra. ©Stellantis

À l'horizon 2030, le Maroc pourrait produire plus d'un million de véhicules par an. Un volume plus que doublé par rapport à 2024 où le royaume a totalisé plus de 600 000 unités selon les chiffres compilés par Inovev. Renault/Dacia compte pour 410 000 unités et Stellantis pour 190 000, en ajoutant 20 000 unités pour les Citroën Ami, Fiat Topolino et autres Opel Rocks-e. Stellantis augmente la capacité de production de son usine de Kénitra au Maroc La montée en puissance de l'usine Stellantis de Kenitra explique en grande partie la croissance annoncée. Le constructeur vise en effet une production de 535 000 unités à partir de 2030, dont 400 000 pour des modèles de segment B et 135 000 petits véhicules des catégories L6/L7. Le site marocain de Stellantis va aussi produire 350 000 moteurs par an et 200 000 bornes de recharge. Contenu local : le coup de poker de la France face à l'échéance 2035 Des productions très largement exportées. En 2019, 60 % de la production quittait le pays et ce taux est passé à 70 % en 2024. Sur cet item, le Maroc se rapproche du niveau d'exportation des pays d'Europe de l’Est comme la Roumanie, la Hongrie, la République tchèque ou la Slovaquie. Cependant, cette éventuelle production à l'horizon 2030 devra attendre de connaître comment va évoluer la réglementation européenne. En effet, la volonté de création d'un contenu local en Europe pourrait bouleverser les prévisions.

