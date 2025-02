La Renault 5 en tête des ventes électriques

Publié le 3 février 2025 ■ Par Christophe Jaussaud ■ 2 min de lecture

En plus d'être le modèle électrique le plus immatriculé en janvier 2025, avec 2 813 unités, la R5 E-Tech est aussi, comme en décembre 2024, dans le top 5 des ventes sur le canal des particuliers, toutes motorisations confondues. Dans le seul univers des modèles à batterie, elle devance la Citroën ë-C3 et le Renault Scenic E-Tech.

La Renault 5 E-Tech totalise 2 813 immatriculations en janvier 2025. ©Renault-Yannick Brossard-DPPI

Déjà apparue dans le top 5 des ventes à particulier en décembre 2024, avec 2 782 immatriculations, la Renault 5 électrique confirme en janvier 2025. Elle est à nouveau à la 5e place du canal, avec 2 139 unités, toutes motorisations confondues. La Citroën ë-C3 est 10e avec 1 234 unités. Tous canaux confondus, la nouvelle icône du losange affiche 2 813 immatriculations. Elle se classe en tête de l'univers électrique devant la Citroën ë-C3 (1 548 unités) et le Renault Scenic E-Tech (1 117 unités ; +3081,1 %). La Peugeot e-208 n'arrive que 4e avec 1 103 unités (-49,4 %). La Dacia Spring totalise 955 unités (-50,7 %) sur ce premier mois de l'année. Le Peugeot e-3008 fait une belle percée avec 762 unités. Sur les dix modèles électriques les plus vendus durant ce mois de janvier 2025, seulement quatre sont en croissance. Au global, sur le mois, les immatriculations de VE ont reculé de 0,5 %. Cela étant, sur un marché total en repli de 6,2 %, leur part de marché reste stable à 17,4 %, comme en décembre 2024. Par rapport à l'ensemble de 2024, où la pdm était de 16,6 %, les VE grignotent quelques dixièmes. Dans tous les cas, le seuil de 22 à 25 % pour remplir les objectifs des émissions de CO2 en 2025 est encore loin.

