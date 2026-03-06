Jusqu'à 1 500 kW de charge pour la nouvelle batterie de BYD

BYD a dévoilé une nouvelle génération de batterie lithium-fer-phosphate (LFP), baptisée Blade 2.0, associée à une technologie de recharge très haute puissance appelée Flash Charging. L’ensemble vise à réduire fortement les temps de recharge des véhicules électriques et à améliorer leurs performances par basses températures.

Une recharge complète en moins de 10 minutes !

Selon le constructeur chinois, la nouvelle architecture permet d’atteindre une puissance de charge maximale de 1 500 kW via un seul connecteur. Dans ces conditions, la batterie peut passer de 10 à 70 % en cinq minutes, et de 10 à 97 % en neuf minutes. Soit le temps d'un plein d'essence ! Aujourd'hui, la recharge la plus rapide sur un modèle commercialisé se trouve chez XPeng, qui promet un 20 à 80 % en douze minutes sur les G6, G9 et bientôt P7+.

BYD indique également que les performances restent élevées dans des conditions climatiques difficiles. À -30 °C, la recharge de 20 à 97 % serait possible en douze minutes, un domaine où les batteries lithium-ion rencontrent habituellement davantage de limitations.

Une évolution de la batterie LFP

La Blade 2.0 est une évolution de la batterie LFP introduite par BYD il y a plusieurs années. Le constructeur annonce une hausse de 5 % de la densité énergétique par rapport à la première génération. Dans le cycle d’homologation chinois CLTC, certains véhicules pourraient ainsi dépasser 1 000 km d’autonomie. Si l'on convertit cela en cycle WLTP, l'autonomie annoncée atteint les 800 km.

La nouvelle batterie repose notamment sur un système interne de transport ionique baptisé FlashPass, destiné à réduire la résistance interne et la production de chaleur lors de la recharge rapide. Cette nouvelle batterie intègre une cathode à architecture multiniveau favorisant la libération rapide des ions lithium, un électrolyte optimisé pour améliorer la conductivité ionique et une anode à structure multidimensionnelle permettant une insertion plus rapide des ions lithium.

Développement en Chine dans un premier temps

BYD indique également avoir modifié la structure des électrodes et l’orientation des particules de graphite afin de faciliter le transport des ions et d’améliorer la vitesse de recharge. La couche d’interface électrolyte solide (SEI), élément clé des batteries lithium-ion, a également été retravaillée afin d’obtenir une structure plus stable, tout en conservant une conductivité ionique élevée.

Pour exploiter les capacités de cette batterie, BYD a développé le Flash Charger, une borne capable de délivrer jusqu’à 1 500 kW sur le marché chinois. L’entreprise indique avoir installé 4 239 stations équipées de cette technologie en Chine au 5 mars 2026, avec un objectif de 20 000 stations d’ici fin 2026.

Chaque station est associée à un système de stockage d’énergie permettant de lisser la demande sur le réseau électrique. L’énergie est stockée dans une batterie stationnaire qui se recharge progressivement, puis délivre une puissance élevée lors de la recharge des véhicules.

Premiers modèles concernés

Le premier modèle destiné à l’Europe à recevoir la batterie Blade 2.0 et la technologie Flash Charging devrait être la Denza Z9 GT, un break haut de gamme de la marque premium de BYD. Les spécifications de la version européenne n’ont pas encore été détaillées. Le constructeur indique également envisager un déploiement international de son réseau de recharge, sans calendrier précis à ce stade.