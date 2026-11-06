Hyundai Motor plaide pour une réponse collective aux défis de la mobilité

"Aucun acteur ne pourra relever seul les défis de la mobilité de demain". C’est en substance le message que Hyundai Motor Group portait au Fisita World Mobility Summit, coorganisé avec la Fédération internationale des sociétés d’ingénieurs et de techniciens de l’automobile (Fisita), les 4 et 5 novembre à Hwaseong (Corée du Sud).

Chang Hwan Kim, responsable de l’unité Electrification Energy Solutions et premier Sud-Coréen à présider la Fisita, a décrit une industrie traversée par une transition technologique sans précédent, où la diversité des approches et le renforcement de la collaboration mondiale sont indispensables. Le groupe Hyundai Motor s’engage à consolider sa compétitivité sur les technologies clés, tout en poursuivant les échanges et les partenariats à l’échelle du secteur.

Pour la première fois en Corée du Sud, ce sommet réunit des dirigeants et des responsables technologiques du monde entier autour du thème "Embrasser la complexité de la mobilité". Au programme : véhicules définis par logiciel, intelligence artificielle, conduite autonome, batteries et infrastructures énergétiques. Conférences et tables rondes y examinent les évolutions de l’industrie et les moyens de collaborer face à ces bouleversements.

S’adapter avec souplesse

Cet appel s’appuie sur une vision industrielle assumée. Dans son discours d’ouverture, Manfred Harrer, responsable R&D du troisième constructeur mondial, a défendu une stratégie d’électrification volontairement diversifiée, qui couvre les véhicules électriques à batterie, les hybrides, les modèles à autonomie étendue et ceux à pile à combustible.

L’objectif est de s’adapter avec souplesse aux évolutions du marché et aux besoins des clients. Il a également insisté sur l’alliance entre l’ingénierie traditionnelle et les capacités numériques fondées sur l’IA, afin de renforcer le développement des véhicules du futur et de bâtir une mobilité durable.

Sur place, Hyundai illustre cette approche avec la Genesis GV90, le Hyundai Tucson, un bloc-batterie, un réservoir d’hydrogène et une plateforme robotique : un panorama qui reflète sa volonté de ne fermer aucune porte technologique.