Hyundai vise les 5,55 millions de véhicules d'ici 2030

À l'occasion de l'événement Investor Day 2026 organisé à Séoul (Corée du Sud), Hyundai Motor Company a présenté son bilan du premier semestre 2026. La marque coréenne a réalisé sur cette période un chiffre d'affaires de 95 200 milliards de wons (60 milliards d'euros) et une marge d'exploitation de 5,6 %.

Elle a également profité de cette journée pour dévoiler sa feuille de route pour la fin de la décennie. La marque a réaffirmé son objectif de commercialiser 5,55 millions de véhicules à travers le monde d'ici 2030, un volume qui lui permettrait d'atteindre 6 % de part de marché. Dans cet objectif, 60 % des ventes seront électrifiées, contre 23 % en 2025.

Pour y parvenir, le sud-coréen prévoit de lancer plus de cent nouveaux modèles (ou restylés) dont la moitié dans son pays, tandis que près d'une vingtaine d'entre eux sera commercialisée dans des segments où Hyundai n'est pas encore présent.

Ce déploiement dans des nouvelles cases passera notamment par le prolongateur d'autonomie (REEV). Les premiers modèles seront lancés dès le premier semestre 2027, notamment aux États-Unis avec le Santa Fe, qui sera produit localement.

Le label N mis en avant

Le constructeur veut également développer son label sportif, Hyundai N. Il prévoit que ses volumes passeront à 100 000 unités d'ici la fin de la décennie avec l'arrivée d'une gamme plus large. Rien qu'en France, le Ioniq 5 N est désormais accompagné de la Ioniq 6 N.

En parallèle, Hyundai compte poursuivre le déploiement de sa marque haut de gamme Genesis. Lancée en 2015, la marque, qui vient d'arriver en France, a dévoilé le GV90, un SUV électrique du segment E, et vise les 350 000 unités dans les quarante marchés dans lesquels elle est présente.

Sur la technologie, Hyundai poursuit son développement avec Waymo, la filiale d'Alphabet (Google). La marque livrera dès la fin de l'année des robotaxis et lancera aux États-Unis d'ici deux ans la production de ce type de véhicules. Hyundai vise une capacité annuelle de 30 000 unités. En parallèle, elle annonce pour 2028 l'arrivée d'une technologie de niveau 2+ sur le premier véhicule SDV de la marque produite en collaboration avec Nvidia.

Des batteries plus efficientes

Enfin, des cellules de batterie, produites en interne, vont être développées pour produire deux fois plus de puissance que les précédentes. Elles assureront une vitesse de charge supérieure de 40 %. Cette nouvelle technologie sera déployée sur le Genesis GV90.

Dans un tel contexte, Hyundai a relevé pour la fin de la décennie l'objectif de sa marge bénéficiaire de plus de 9 % au lieu d'une fourchette comprise entre 8 et 9 %.