Honda joue la carte kei car électrique au Royaume-Uni

Alors que la réglementation européenne sur une petite voiture électrique pas chère est encore loin d'être définie, Honda prend le pari d'adapter l'une de ses kei cars japonaises électriques à l'Europe.

Enfin presque, puisque le modèle n'est pour l'heure vendu qu'au Royaume-Uni.

Son nom : la Super N. Il s'agit en fait d'un dérivé de la N-One vendue au Japon. Longtemps hermétique aux électrons, les kei cars japonaises passent peu à peu à l'électrique. Un chinois, BYD en l'occurrence, tente aussi l'aventure kei car électrique dans l'archipel.

Rappelons que les kei cars représentent 35 à 40 % du marché japonais, mais que l'électrique a toutefois du mal à percer.

Cette Honda Super N mesure 3,60 m de long (3,40 m pour la N-One) et 1,57 de large (1,48). Elle est animée par un moteur électrique de 63 ch, associé à une batterie de 29,6 kWh.

Le modèle affiche 1 097 kg sur la balance et Honda avance une autonomie de 200 km. Le prix au Royaume-Uni où elle est commercialisée depuis cet été avoisine les 22 500 euros.

Gageons que le "test" de Honda sera scruté de prêt par les autres constructeurs japonais, comme Suzuki, Toyota ou Nissan. En effet, ils ont tous des kei cars à leur catalogue japonais.

D'ailleurs, il semblerait que Suzuki réfléchisse sérieusement à attaquer le segment A européen avec une petite voiture électrique très largement inspirée de ses kei cars nippones.