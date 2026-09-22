Menu
fermer
S'abonner
Constructeurs

Honda joue la carte kei car électrique au Royaume-Uni

Publié le 22 septembre 2026

Par Christophe Jaussaud
2 min de lecture
Depuis l'été 2026, Honda propose au Royaume-Uni la Super N, une petite voiture électrique de 3,60 m dérivée d'une kei car japonaise. Les autres constructeurs nippons, qui ont aussi des kei cars dans leur catalogue, vont scruter les résultats.
Honda Super N kei car
La Honda Super N destinée au Royaume-Uni est un dérivé de la kei car N-One vendue au Japon. ©Honda

Alors que la réglementation européenne sur une petite voiture électrique pas chère est encore loin d'être définie, Honda prend le pari d'adapter l'une de ses kei cars japonaises électriques à l'Europe.

 

Enfin presque, puisque le modèle n'est pour l'heure vendu qu'au Royaume-Uni.

 

Son nom : la Super N. Il s'agit en fait d'un dérivé de la N-One vendue au Japon. Longtemps hermétique aux électrons, les kei cars japonaises passent peu à peu à l'électrique. Un chinois, BYD en l'occurrence, tente aussi l'aventure kei car électrique dans l'archipel.

 

©Honda

 

Rappelons que les kei cars représentent 35 à 40 % du marché japonais, mais que l'électrique a toutefois du mal à percer.

 

Salon de Tokyo 2025 : les "kei cars" se mettent à l'électrique

 

Cette Honda Super N mesure 3,60 m de long (3,40 m pour la N-One) et 1,57 de large (1,48). Elle est animée par un moteur électrique de 63 ch, associé à une batterie de 29,6 kWh.

 

Le modèle affiche 1 097 kg sur la balance et Honda avance une autonomie de 200 km. Le prix au Royaume-Uni où elle est commercialisée depuis cet été avoisine les 22 500 euros.

 

Gageons que le "test" de Honda sera scruté de prêt par les autres constructeurs japonais, comme Suzuki, Toyota ou Nissan. En effet, ils ont tous des kei cars à leur catalogue japonais.

 

D'ailleurs, il semblerait que Suzuki réfléchisse sérieusement à attaquer le segment A européen avec une petite voiture électrique très largement inspirée de ses kei cars nippones.

 

©Honda

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Partager :

Sur le même sujet

Nissan et Honda font SDV commun

Nissan et Honda font SDV commun

Avec Honda et HyperAuto, Sofipel réalise une double inauguration à Caen

Avec Honda et HyperAuto, Sofipel réalise une double inauguration à Caen

Essai Honda Prelude : le plaisir à l’ancienne

Essai Honda Prelude : le plaisir à l’ancienne

Honda subit une perte historique sur son exercice 2025

Honda subit une perte historique sur son exercice 2025

Groupe Dessoude : quand la passion pilote les affaires

Groupe Dessoude : quand la passion pilote les affaires

Hans De Jaeger et Jean-Marc Streng prennent du galon chez Honda Motor

Hans De Jaeger et Jean-Marc Streng prennent du galon chez Honda Motor

Laisser un commentaire

cross-circle