Honda subit une perte historique sur son exercice 2025

Honda traverse une zone de fortes turbulences. Le constructeur japonais a annoncé, jeudi 14 mai 2026, une perte d’exploitation historique de 414,3 milliards de yens (2,24 milliards d’euros) sur l’exercice 2025-2026 achevé fin mars 2026. Il s’agit de la première perte opérationnelle du groupe depuis sa cotation en Bourse en 1957.

Le groupe affiche également une perte nette record de 424 milliards de yens (2,30 milliards d'euros). Cette dégradation spectaculaire est principalement liée à l’abandon de plusieurs projets de véhicules électriques aux États-Unis.

Honda a notamment annulé le lancement de trois modèles électriques qui devaient être produits sur le territoire américain. Une décision directement liée au revirement de la politique américaine en matière d’électrification automobile. L’administration Trump a mis fin aux aides fédérales destinées aux véhicules électriques, provoquant une remise en question des investissements engagés par l’ensemble de l’industrie automobile.

Comme Ford, General Motors ou Stellantis, Honda a dû revoir sa stratégie dans l’urgence. Le constructeur chiffre à 1,578 milliards de yens (8,53 milliards d’euros) le coût total lié à ses activités électriques sur l’exercice.

"Dans un contexte de changements significatifs de l’environnement commercial entourant les véhicules électriques, nous avons rapidement procédé à une réorganisation de nos activités dans ce domaine", a indiqué le groupe japonais.

À cette situation s’ajoutent les surtaxes douanières américaines sur les véhicules importés du Japon. Les droits avaient atteint 25 % avant d’être ramenés à 15 %.

Honda perd du terrain en Chine et en Europe

Au-delà de cette perte historique, les chiffres commerciaux du groupe illustrent également le recul progressif de Honda sur plusieurs grands marchés automobiles. Le groupe Honda (Honda et Acura) a vendu 3,4 millions de véhicules particuliers et utilitaires dans le monde en 2025, contre 3,8 millions en 2024, soit une baisse de 9 %, la plus importante parmi les dix premiers constructeurs mondiaux.

Selon les données récoltées par Inovev, cette chute s’explique principalement par l’effondrement des ventes en Chine. Honda y a immatriculé 678 000 véhicules en 2025, contre 898 000 en 2024. Le recul apparaît encore plus spectaculaire sur plusieurs années : le constructeur vendait encore 1,656 million de véhicules en Chine en 2020, 1,542 million en 2021, 1,403 million en 2022 et 1,245 million en 2023.

En cinq ans, Honda a ainsi perdu près d’un million de ventes annuelles sur le marché chinois, devenu le principal terrain de conquête des constructeurs nationaux.

Le groupe japonais rencontre également des difficultés sur son marché domestique, avec une baisse de 7,3 % de ses ventes au Japon. En Europe, les immatriculations reculent de 3,8 %, dans un contexte où Honda a fermé ses deux usines d’assemblage sur le continent.

Honda suspend son projet d’usine électrique au Canada

Symbole de ce coup de frein général, Honda a également annoncé la suspension "pour une durée indéterminée" de son projet d’usine de véhicules électriques au Canada. Le groupe prévoyait d’investir près de 15 milliards de dollars canadiens dans l’extension de son site d’Alliston, en Ontario.

Le projet devait contribuer à faire du Canada un acteur majeur de la chaîne de valeur des véhicules électriques.