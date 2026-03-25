Menu
fermer
S'abonner
Constructeurs

Honda et Sony mettent leur coentreprise dédiée aux véhicules électriques sur pause

Publié le 25 mars 2026

Par Jean-Baptiste Kapela
2 min de lecture
Honda et Sony suspendent les activités de leur coentreprise Sony Honda Mobility, lancée en 2022. Les deux groupes mettent à l’arrêt le développement de leurs modèles électriques, dont l’Afeela 1, dans un contexte de marché mondial mouvant et de révision stratégique du constructeur nippon.
Sony Honda
La Vision-S, le prototype 100 % électrique de Sony. ©AdobeStock/ Mike Mareen

Honda et Sony revoient leur stratégie face aux turbulences du marché électrique. Les deux entreprises nippones ont annoncé mercredi 25 mars 2026 la suspension des activités de leur coentreprise spécialisée dans les véhicules électriques afin d’évaluer son avenir sur un marché mondial mouvant.

 

La coentreprise Sony Honda Mobility (SHM), lancée en 2022, "mettra fin au développement et au lancement de son premier modèle, l’Afeela 1, ainsi que de son deuxième modèle", ont fait savoir les deux entreprises japonaises dans un communiqué commun.

 

Sony et Honda s'allient dans les véhicules électriques

 

Le communiqué fait état d’une "réévaluation par Honda de sa stratégie d’électrification automobile" et indique que les hypothèses sur lesquelles reposait la coentreprise ont "fondamentalement changé".

 

Honda freine sur l’électrique

 

Au début du mois, Honda avait enregistré d’importantes pertes liées à ses activités dans les véhicules électriques et avait annulé le lancement et le développement de certains modèles en Amérique du Nord.

 

Le constructeur automobile avait alors invoqué la suppression des incitations fiscales aux États-Unis pour l’achat de véhicules électriques, l’assouplissement des réglementations sur les énergies fossiles, ainsi qu’une baisse de la compétitivité de ses produits en Asie.

 

CES 2025 : Sony Honda Mobility vendra sa voiture électrique en ligne

 

La rentabilité de son activité automobile a également été affectée par les droits de douane américains, avait-il souligné. Dans ce contexte, Sony et Honda vont "revoir l’orientation commerciale de SHM", selon le communiqué, mais ils n’ont pas précisé de calendrier pour de nouvelles annonces. (Avec AFP)

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Partager :

Sur le même sujet

La flambée des coûts du pétrole dope de 91 % les requêtes d'électriques d'occasion

La flambée des coûts du pétrole dope de 91 % les requêtes d'électriques d'occasion

VPAuto met les voitures électriques à la fête

VPAuto met les voitures électriques à la fête

Honda opère aussi son "reset" électrique avec une charge exceptionnelle de 15,7 milliards de dollars

Honda opère aussi son "reset" électrique avec une charge exceptionnelle de 15,7 milliards de dollars

Driveco et Bump s’allient pour accélérer l’électrification des flottes d’entreprise

Driveco et Bump s’allient pour accélérer l’électrification des flottes d’entreprise

Octopus Energy lance sa solution de gestion de recharge pour les flottes d’entreprise

Octopus Energy lance sa solution de gestion de recharge pour les flottes d’entreprise

Uber et Allego signent un accord en faveur des VTC électriques

Uber et Allego signent un accord en faveur des VTC électriques

Laisser un commentaire

cross-circle