Honda et Sony mettent leur coentreprise dédiée aux véhicules électriques sur pause

Honda et Sony revoient leur stratégie face aux turbulences du marché électrique. Les deux entreprises nippones ont annoncé mercredi 25 mars 2026 la suspension des activités de leur coentreprise spécialisée dans les véhicules électriques afin d’évaluer son avenir sur un marché mondial mouvant.

La coentreprise Sony Honda Mobility (SHM), lancée en 2022, "mettra fin au développement et au lancement de son premier modèle, l’Afeela 1, ainsi que de son deuxième modèle", ont fait savoir les deux entreprises japonaises dans un communiqué commun.

Le communiqué fait état d’une "réévaluation par Honda de sa stratégie d’électrification automobile" et indique que les hypothèses sur lesquelles reposait la coentreprise ont "fondamentalement changé".

Honda freine sur l’électrique

Au début du mois, Honda avait enregistré d’importantes pertes liées à ses activités dans les véhicules électriques et avait annulé le lancement et le développement de certains modèles en Amérique du Nord.

Le constructeur automobile avait alors invoqué la suppression des incitations fiscales aux États-Unis pour l’achat de véhicules électriques, l’assouplissement des réglementations sur les énergies fossiles, ainsi qu’une baisse de la compétitivité de ses produits en Asie.

La rentabilité de son activité automobile a également été affectée par les droits de douane américains, avait-il souligné. Dans ce contexte, Sony et Honda vont "revoir l’orientation commerciale de SHM", selon le communiqué, mais ils n’ont pas précisé de calendrier pour de nouvelles annonces. (Avec AFP)