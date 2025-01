CES 2025 : Sony Honda Mobility vendra sa voiture électrique en ligne

La coentreprise fondée par les groupes japonais Honda et Sony a présenté l'Afeela 1, au salon de Las Vegas. Cette voiture électrique fera son début de carrière aux États-Unis. Pour la commercialiser, il a été décidé de se passer de concessionnaires.

Sony Honda Mobility a donné le coup d'envoi de la commercialisation de l'Afeela 1. ©Afeela

Sony Honda Mobility a concrétisé son projet, celui de construire une voiture électrique. Le premier modèle de la gamme, l'Afeela 1, a été révélé au salon CES de Las Vegas, le 7 janvier 2025. Ce qui a permis à la coentreprise fondée par Sony et Honda de donner plus de détails sur la stratégie commerciale.

Sur le stand aux couleurs d'Afeela, Sony Honda Mobility a expliqué que sa production sera dans un premier temps accessible aux États-Unis. Deux sites physiques, aménagés dans les villes de Torrance et de Fremont, en Californie, laisseront la possibilité d'entrer en contact avec la voiture.

En effet, elle ne sera pas visible ailleurs, car la direction de la coentreprise japonaise a décidé de se passer de concessionnaires. Toutes les ventes se feront en direct, a-t-il été expliqué lors de la conférence organisée au salon de Las Vegas. Les livraisons pourront être réalisées dans les deux sites physiques précédemment mentionnés.

"Nous adoptons une approche directe du consommateur pour simplifier l'expérience client et améliorer votre satisfaction, a déclaré Shugo Yamaguchi, PDG de Sony Honda Mobility of America. Et d'étayer son propos : "Tous les processus, de la réservation à la vente, sont pris en charge via notre site Web".

Produite dans une usine Honda

La coentreprise adopte donc la même stratégie que d'autres néofabricants de voitures électriques auparavant, à l'instar de Tesla, Lucid ou Rivian. Ce qui ne manque pas de provoquer l'inquiétude des distributeurs Honda.

Le choix fait par Sony Honda Mobility suscite, il est vrai, quelques questions, puisque l'Afeela 1 va profiter des outils de production du constructeur automobile japonais. La coentreprise a retenu l'usine Honda de l'Ohio.

Durant cette même conférence au CES de Las Vegas, les tarifs de l'Afeela 1 ont été communiqués. La voiture électrique sera disponible en deux versions, Origin et Signature. Elles coûteront un tarif de base de respectivement 89 000 et 102 900 dollars. À la réservation, les clients verseront 200 dollars.

Sony Honda Mobility a déclaré travailler avec divers partenaires pour établir un réseau complet de service après-vente. À titre d'exemple, un accord a été passé avec Crash Champions pour l'entretien des véhicules. Il s'agit d'un réseau de 650 carrosseries automobiles réparties dans 38 États.

L'Afeela devrait par la suite traverser le Pacifique pour s'aventurer sur le marché japonais. Sony et Honda attendront un peu plus pour aborder l'Europe.