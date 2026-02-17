Crédit Agricole devient le partenaire financier de Honda dans huit pays européens

Publié le 17 février 2026 ■ Par Jean-Baptiste Kapela ■ 2 min de lecture

Le constructeur japonais confie le financement de ses voitures et motos au Crédit Agricole Personal Finance & Mobility dans huit pays européens, sauf la France. L'objectif est d’élargir sa clientèle et de soutenir son réseau de concessions.

Honda choisit le Crédit Agricole Personal Finance & Mobility (CAPFM) et Europejski Fundusz Leasingowy (EFL) pour le financement de ses voitures et motos dans huit pays d'Europe. ©AdobeStock-BGStock72

Le constructeur nippon fait le choix du Crédit Agricole Personal Finance & Mobility en tant que partenaire financier. Une collaboration qui s’étend dans huit pays, notamment en Autriche, en Belgique, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal et en Suisse pour le financement de ses voitures et motos. L'accord prévoit également de soutenir l’activité de ses concessions. La France n'intègre pas ce partenariat. La marque et ses réseaux de distribution (auto et moto) restent avec leur partenaire historique depuis 2016, BNP Paribas Personal Finance. "Ce nouveau partenariat permettra à Honda de renforcer son offre en Europe, rendant ses produits accessibles et pertinents pour une clientèle plus large. Nous avons choisi Crédit Agricole pour sa capacité inégalée à proposer des services et des produits de haute qualité sur plusieurs marchés européens clés, ainsi que pour le déploiement des technologies les plus récentes", se réjouit Joe Crump, PDG de Honda Financial Services. Honda plie mais ne rompt pas Le partenariat permettra aux clients Honda d’accéder aux offres des différentes filiales dédiées au financement de la mobilité de Crédit Agricole en fonction des pays. Ainsi, avec CA Auto Bank, les clients auront accès au crédit classique ou encore au crédit wholesale. Pour la location aux particuliers et aux professionnels, ils pourront s’orienter vers Drivalia. En Italie, Agos prendra le relais. Enfin, EFL, spécialiste du crédit-bail et partenaire d’Honda depuis 2019, s’occupera des clients polonais. Chaque branche de CAPFM opère depuis le 1er janvier 2026 en marque blanche en Italie, en Pologne, au Portugal et en Suisse pour le constructeur japonais, sous la marque Honda Financial Services. Le partenariat prendra effet en Autriche à partir du 1er mars 2026, puis le 1er avril 2026 pour la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. Ce partenariat permettra également de proposer des solutions de financement des stocks aux concessionnaires.

