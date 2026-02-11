Ford paye son ajustement sur l'électrique en 2025

Publié le 11 février 2026 ■ Par Christophe Jaussaud ■ 3 min de lecture

Après une charge exceptionnelle de 19,5 milliards de dollars, les comptes du quatrième trimestre 2025 ne pouvaient pas être bons. La perte trimestrielle se monte à 11,1 milliards et celle sur l'ensemble de l'exercice est de 8,2 milliards. Cela étant, le résultat opérationnel 2025 s'établit à 6,8 milliards.

Les résultats financiers de Ford en 2025 reflètent le changement de stratégie du constructeur sur l'électrique avec notamment une provision de 19,5 milliards de dollars. ©Ford

Logiquement, Ford affiche une perte de 11,1 milliards de dollars au quatrième trimestre 2025. En effet, il faut se souvenir qu'en décembre dernier, le constructeur avait annoncé une charge exceptionnelle de 19,5 milliards de dollars dans les comptes de ces trois derniers mois de l'exercice 2025. À l'image de GM ou de Stellantis, l'autre américain avait décidé de réduire la voilure sur l'électrique. La conséquence de ce dernier trimestre 2025 négatif est que le résultat net annuel est lui aussi dans le rouge avec 8,2 milliards de dollars de perdus. Ford a généré un chiffre d'affaires de 45,9 milliards sur les trois derniers mois de l'année (-5 %) et de 187,3 milliards sur l'ensemble de l'exercice (+1 %). Ford adapte sa stratégie électrique aux États-Unis Cela étant, le résultat opérationnel (hors éléments exceptionnels) a atteint un milliard sur le trimestre et 6,8 milliards en 2025. Ford estime qu'il pourrait atteindre 8 à 10 milliards de dollars en 2026. Cette amélioration devrait être rendue possible notamment par de moindres pertes sur ses voitures électriques, selon Sherry House, la directrice financière de Ford, qui a confirmé l'objectif de 2029 pour parvenir à la rentabilité de la branche. Ford annonce néanmoins, pour 2026, un résultat négatif de 4 à 4,5 milliards de dollars pour Ford Model e, sa division électrique, contre 4,8 l'an passé. Le constructeur entend investir, cette année, 1,5 milliard de dollars dans sa nouvelle activité Ford Energy, dévoilée en décembre, qui va proposer une offre de batteries de stockage portables pour l'industrie hors automobile, les centres de données et les particuliers. Un surcoût de deux milliards à cause des droits de douane Au sujet de l'exercice 2025, Ford a souffert des effets de deux incendies qui ont frappé, en septembre et novembre, l'usine d'aluminium de son fournisseur Novelis, au nord de l'État de New York, a également indiqué Sherry House. L'entreprise a aussi pâti du relèvement des droits de douane par le gouvernement Trump, pour un surcoût total de deux milliards de dollars en 2025, selon Sherry House. Ford estime que le montant devrait être équivalent en 2026, avant une baisse l'année suivante. (avec AFP)

