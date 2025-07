BYD révise à la baisse sa future production en Europe

Le constructeur chinois pourrait, selon des sources citées par Reuters, produire moins de véhicules que prévu dans sa future usine de Hongrie. La décision de BYD, qui se dessine comme un revers pour l'Union européenne, devrait profiter à la Turquie.

BYD semble davantage miser sur la Turquie que sur la Hongrie pour alimenter l'Europe. ©BYD

Les Hongrois ont matière à se crisper. BYD envisage de changer ses plans dans le pays où une usine est en construction. Selon deux sources reprises par l'agence Reuters, le constructeur chinois de voitures électriques projette de retarder le début de la production de masse à Szeged.

D'abord, BYD va ajourner la pleine entrée en service du site qui a nécessité quatre milliards d'euros de budget. Elle interviendra en 2026 après un début d'opération en octobre. Ensuite, le rival de Tesla table sur un rythme dégradé de quelques dizaines de milliers d'unités par an pendant deux ans, contre un régime initialement prévu de 150 000 voitures. Pour mémoire, BYD a calibré ce site industriel pour sortir 300 000 véhicules neufs chaque année.

La Turquie comme centre névralgique

Ce n'est pas seulement une déception pour la Hongrie. La décision, évoquée par Reuters et que BYD n'a pas souhaité commenter, ressemble à un camouflet pour l'Union européenne. Les politiques espéraient avec le nouveau système de taxation attirer des investissements sur le sol d'un pays membre et générer des emplois qualifiés. Or, tout semble indiquer que BYD change d'approche.

En effet, dans le même temps, le constructeur de voitures électriques accélère la production dans sa nouvelle usine en Turquie. Un territoire où les coûts de main-d'œuvre et d'énergie sont plus bas. Cette usine devrait surpasser celle de Hongrie dès l'année prochaine et augmenter considérablement sa production en 2027 et 2028. Le tout sans avoir à payer des droits de douane de 27 % propres à BYD (dont 10 % de droit standard) à l'arrivée dans l'UE. (avec Reuters)