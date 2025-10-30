BYD : nouvelle baisse du bénéfice net au troisième trimestre 2025
Publié le 30 octobre 2025
Pour le deuxième trimestre consécutif, le chinois BYD affiche un bénéfice net en repli. En effet, après 30 % de perdu au deuxième, le constructeur fait face à un recul de 32,6 % au troisième, à 7,82 milliards de yuans, soit environ 950 millions d'euros.
Son chiffre d'affaires a également baissé de 3,05 %, atteignant 195 milliards de yuans (23,6 milliards d'euros). Le relatif manque de dynamisme en Chine associé à une guerre des prix n'ont pas aidé.
Déjà, en septembre dernier, Reuters annonçait que BYD avait revu son objectif annuel de ventes à la baisse, en visant désormais 4,6 millions d'unités contre 5,5 millions attendues initialement.
120 000 immatriculations en Europe élargie
Des difficultés en Chine que l'activité européenne n'a pas pu compenser. La percée de BYD sur notre continent est réelle mais reste relativement mesurée en volume.
En effet, selon les chiffres de l'ACEA, le chinois à immatriculé 80 807 unités dans l'UE (+248,1 %) à fin septembre. Si l'on considère l'Europe élargie, ce volume grimpe à 120 859 unités (+299,5 %)
