BYD : nouvelle baisse du bénéfice net au troisième trimestre 2025

Publié le 30 octobre 2025

Par Christophe Jaussaud
< 1 min de lecture
Le constructeur chinois BYD a dévoilé, pour le compte de son troisième trimestre, un bénéfice net en repli de 32,6 %, à environ 950 millions d'euros. Bien que la percée en Europe soit réelle, elle n'a pu compenser la situation du marché chinois qui vit notamment une guerre des prix.
BYD résultats
Le résultat net de BYD au troisième trimestre 2025 a baissé de 32,6 %. ©IAA Mobility

Pour le deuxième trimestre consécutif, le chinois BYD affiche un bénéfice net en repli. En effet, après 30 % de perdu au deuxième, le constructeur fait face à un recul de 32,6 % au troisième, à 7,82 milliards de yuans, soit environ 950 millions d'euros.

 

Son chiffre d'affaires a également baissé de 3,05 %, atteignant 195 milliards de yuans (23,6 milliards d'euros). Le relatif manque de dynamisme en Chine associé à une guerre des prix n'ont pas aidé.

 

BYD accélère ses ventes, mais voit ses bénéfices ralentir

 

Déjà, en septembre dernier, Reuters annonçait que BYD avait revu son objectif annuel de ventes à la baisse, en visant désormais 4,6 millions d'unités contre 5,5 millions attendues initialement.

 

120 000 immatriculations en Europe élargie

 

Des difficultés en Chine que l'activité européenne n'a pas pu compenser. La percée de BYD sur notre continent est réelle mais reste relativement mesurée en volume.

 

En effet, selon les chiffres de l'ACEA, le chinois à immatriculé 80 807 unités dans l'UE (+248,1 %) à fin septembre. Si l'on considère l'Europe élargie, ce volume grimpe à 120 859 unités (+299,5 %)

