BYD abaisse ses objectifs de volume 2025

Publié le 4 septembre 2025 ■ Par Gredy Raffin ■ 2 min de lecture

Selon deux sources citées par l'agence Reuters, le constructeur automobile chinois aurait communiqué, en interne, des chiffres qui laissent penser que les volumes de l'année seront en dessous des ambitions précédemment affichées. BYD tablerait désormais sur 4,6 millions d'unités.

BYD aurait revu à la baisse de 16 % ses objectifs 2025. ©BYD

BYD tablerait sur un volume de véhicules inférieur à ce qu'il entendait réaliser en 2025. Selon des sources citées par Reuters sous couvert d'anonymat, le constructeur automobile chinois ferait désormais des projections sur 4,6 millions de ventes de voitures électriques, contre 5,5 millions d'unités initialement prévues. Une baisse de l'ordre de 16 % qui serait imputée aux conditions de marché dégradées. Le concurrent direct de Tesla enregistre actuellement une croissance de ses immatriculations plus faible qu'au cours des cinq dernières années. Des équipementiers informés Toujours selon les sources proches du dossier, en interne, BYD n'aurait eu de cesse de réviser à la baisse ses projections ces derniers mois. Le volume de 4,6 millions de véhicules serait issu de documents ayant servi dans le cadre de la planification de la production avec les fournisseurs sélectionnés. Mais la tendance pourrait aussi s'inverser en fonction de l'évolution de la situation. Comme nous l'évoquions dans nos colonnes, entre janvier et juillet 2025, BYD a écoulé 2,49 millions de véhicules, soit une progression de 27,4 % sur un an. 550 000 voitures ont été vendues à l'international et le constructeur chinois veut suivre une trajectoire à un million de voitures électriques à l'export. BYD accélère ses ventes, mais voit ses bénéfices ralentir Sur le seul marché européen des voitures électriques, il est important de rappeler que BYD fait la course en tête avec Tesla. En juillet 2025, le constructeur de Shenzhen a immatriculé 13 503 véhicules (UE + Royaume-Uni, Norvège, Islande et Suisse), soit 225 % de hausse en un an, selon les données de l’ACEA. Ce qui lui a permis de tenir son rival américain à distance (8 837 immatriculations).

