BYD met le cap sur la conquête avec des offres promotionnelles en octobre 2025

Du 10 au 13 octobre 2025, le constructeur chinois organise ses journées portes ouvertes baptisées Super Hybrid Days. L’occasion de mettre en avant sa technologie Super Hybrid avec Dual Mode. BYD proposera également des remises commerciales sur plusieurs modèles de sa gamme hybride et électrique.

Ce mois d'octobre, le break Seal 6 DM-i Touring à partir de 33 900 euros. ©BYD

BYD passe à l'offensive au mois d’octobre 2025. Dans le cadre de ses journées portes ouvertes, baptisées Super Hybrid Days, qui auront lieu dans tout le réseau du constructeur chinois du 10 au 13 octobre 2025, BYD met à l’honneur sa technologie Super Hybrid avec Dual Mode. En parallèle, la marque proposera des offres sur certains de ses modèles durant tout le mois d’octobre.

La technologie Super Hybrid avec Dual Mode, développée par BYD, repose sur une combinaison entre l’hybride et l’hybride rechargeable. Concrètement, il s’agit d’un HEV capable de se recharger en roulant, sans avoir besoin d’être branché. Les véhicules équipés de cette technologie peuvent parcourir jusqu’à 105 km en mode électrique et atteindre une autonomie combinée de 1 505 km en mode hybride, notamment sur la Seal DM-i.

"Nous souhaitons permettre au plus grand nombre d’essayer nos modèles, une étape clé dans la découverte de notre marque. Ainsi, notre réseau de distribution en France accueillera les visiteurs tout le week-end pour leur faire découvrir notre gamme et expérimenter la qualité BYD derrière le volant", affirme Emmanuel Bret, directeur général adjoint de BYD France.

Des offres sur la Seal 6

À l’occasion des Super Hybrid Days, BYD propose un ensemble d’offres. La berline Seal 6 DM-i et le break Seal 6 DM-i Touring bénéficient d’un avantage client allant jusqu’à 6 000 euros. Les prix démarrent respectivement à 32 990 euros et 33 900 euros, avec des loyers inchangés à 349 euros par mois. De son côté, le Seal 6 U DM-i, modèle le plus plébiscité de la marque en France, est proposé à partir de 34 490 euros ou à un loyer de 399 euros par mois.

En parallèle, pour les professionnels, via son service de location longue durée BYD Lease, le constructeur propose le SUV Seal U DM-i à partir de 369 euros par mois sans apport. L’offre inclut la maintenance, l’assistance et la gestion des pertes totales pendant 48 mois et 40 000 km.

Des remises sur la gamme électrique

Les modèles électriques ne sont pas en reste. La citadine Dolphin Surf, dans sa finition d’entrée de gamme Active, est proposée à partir de 18 990 euros ou 199 euros par mois sans apport. La version Dolphin Surf Boost voit son loyer passer de 230 euros à 199 euros par mois, avec un apport de 1 500 euros. Le constructeur précise toutefois que cette offre est limitée aux stocks disponibles dans le réseau.

Enfin, le SUV électrique Atto 2 bénéficie également de conditions avantageuses. En finition Active, il est disponible à partir de 26 990 euros ou 259 euros par mois (apport de 1 000 euros), contre 309 euros précédemment. En finition Boost, le tarif démarre à 28 990 euros ou à 279 euros par mois avec 1 000 euros d’apport, contre 330 euros auparavant.