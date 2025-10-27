Arnaud Ribault en charge des ventes mondiales d'Opel

Ancien directeur de Citroën Europe notamment, Arnaud Ribault va prendre la tête, le 1er novembre 2025, des marques Opel et Vauxhall en Europe élargie. Il en dirigera aussi les ventes mondiales. Il succède à Tobias Gubitz.

Arnaud Ribault est nommé à la tête d'Opel et Vauxhall pour l'Europe élargie et en devient le responsable des ventes monde. ©Opel

Opel et Vauxhall tiennent leur nouveau directeur. En effet, Arnaud Ribault va succéder le 1er novembre 2025 à Tobias Gubitz à la tête des deux marques pour l'Europe élargie. Ce dernier va prendre de nouvelles responsabilités au sein de Stellantis Europe.

Pour le français, cette casquette, en plus de le faire entrer au comité exécutif d'Opel, lui donne la responsabilité des ventes mondiales d'Opel et Vauxhall.

"C’est un véritable honneur de diriger, en tant que directeur des ventes, la seule marque allemande et la seule marque britannique du portefeuille Stellantis" a indiqué Arnaud Ribault.

"Je suis ravi d’accueillir Arnaud Ribault au sein de notre équipe dirigeante. Son expérience internationale et sa solide expertise commerciale seront des atouts majeurs pour renforcer durablement la position d’Opel sur le marché" a jouté Florian Huettl, le patron d’Opel.

Directeur général adjoint de Peugeot Motocycles, Arnaud Ribault revient donc dans le giron de Stellantis. Il a notamment dirigé Citroën Europe où a encore été senior vice-président ventes et marketing de PSA en Amérique latine.

Pour lui, "Opel et Vauxhall incarnent la nouvelle ère de l’électrification, avec des modèles à la fois attractifs et accessibles. Très ancrées en Europe du Nord, elles jouent un rôle clé dans la stratégie de Stellantis atteindre ses objectifs européens en matière de CO2."

Remonter la pente

A fin août 2025, Opel/Vauxhall affiche 266 436 immatriculations en Europe élargie, un volume en baisse de 9,3 %.

En Allemagne, la marque au Blitz totalise 99 288 immatriculations VP à fin septembre 2025, soit une baisse de 12,1 %. Toutefois sur le seul mois de septembre la progression est de 10,2 %. Au Royaume-Uni, Vauxhall affiche 66 415 unités VP à fin septembre 2025, en croissance de 4,8 %.

En France, le constat n'est pas meilleur avec des ventes VP en recul de 25,5 % depuis le début de l'année, avec seulement 25 316 unités. La situation est un peu meilleure dans le VUL avec 5 699 immatriculations (-5,1 %) depuis janvier.