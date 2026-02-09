ACC ne bâtira pas d'usines de batteries en Italie et en Allemagne

Les usines de batteries d'ACC en Italie et en Allemagne ne verront pas le jour. La filiale de Stellantis, Mercedes-Benz et TotalEnergies a indiqué que les conditions de la relance de ces deux projets n'étaient pas réunies.

Déjà mis entre parenthèses, les projets d'usines de batteries ACC en Italie et en Allemagne vont être abandonnés. ©ACC

Alors que Stellantis vient de complètement revoir ses priorités, et notamment sa stratégie électrique, ACC a indiqué, le lendemain des annonces du constructeur qui détient 45 % de son capital, que les projets d'usines de batteries en Italie et en Allemagne ne seraient pas relancés.

"Il apparaît clairement que les conditions préalables permettant la relance des projets d'ACC en Allemagne et en Italie [...] ne sont pas réunies. [...] Nous avons ouvert un dialogue constructif avec les représentants du comité d'entreprise en Allemagne et avec les syndicats en Italie pour travailler, à propos des modalités d'arrêt éventuel des projets de gigafactory de Kaiserslautern et de Termoli", indique un communiqué d'ACC.

Le syndicat italien des métallurgistes UILM affirme pour sa part que l'arrêt de ces projets, placé en pause en mai 2024, est définitif.

"La direction d'ACC nous a confirmé ce matin ce que nous redoutions depuis longtemps : le projet d'ACC de construire une gigafactory à Termoli a été définitivement abandonné, tout comme celui en Allemagne", selon un communiqué d'UILM.

ACC produit aujourd'hui des batteries pour Stellantis sur son site français de Billy-Berclau/Douvrin (62). La montée en cadence n'a pas connu la courbe voulue, mettant en difficulté la filiale de Stellantis, Mercedes-Benz et TotalEnergies.

Toujours des moteurs essence à Termoli

Stellantis pour sa part "prend note de la décision d'ACC d'entamer des discussions avec les partenaires sociaux en vue de suspendre les projets de gigafactories en Allemagne et en Italie", indique un communiqué du groupe franco-italo-américain.

"Nous suivons de près la situation et restons pleinement mobilisés pour en évaluer les implications industrielles et sociales", poursuit Stellantis.

Il y a une semaine, le directeur pour l'Europe de Stellantis, Emanuele Cappellano, avait déclaré que l'usine de Termoli continuera notamment à produire des moteurs à essence "jusqu'en 2030 et même après", adaptés aux normes environnementales européennes Euro 7.

Alors que le projet d'usine de batteries à Termoli a été suspendu, "cela permettra la continuité opérationnelle du site, associé à des productions clés pour l'avenir de l'entreprise, enregistrant typiquement des volumes importants", a souligné Emanuele Cappellano. (Avec AFP)