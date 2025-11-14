Clap de fin pour la gigafactory d’ACC en Italie ?

Publié le 14 novembre 2025 ■ Par Robin Schmidt ■ 2 min de lecture

Interrompu depuis 2024, le projet de gigafactory d’ACC, prévu sur le site italien de Termoli, pourrait finalement ne jamais voir le jour. La filiale de Stellantis, TotalEnergies et Mercedes-Benz serait en effet en train de réexaminer ses plans d’investissements pour cette usine dont la production devait initialement démarrer en 2026.

Sur les trois projets européens de gigafactory d’ACC, seule l'usine française de Douvrin est pour l'heure déjà en activité. ©ACC

ACC serait sur le point d’abandonner son projet de gigafactory à Termoli, en Italie. C’est en tout cas ce que rapporte le média italien Milano Finanza. Citant des sources proches du dossier, il précise que le projet serait aujourd’hui jugé "non viable en raison de difficultés techniques, stratégiques et financières". Toujours selon le journal, une décision quant à l’avenir du projet devrait intervenir d’ici à fin 2025. Pour rappel, le groupe Stellantis avait annoncé en début d’année qu’il y ajouterait la production de transmissions à double embrayage (eDCT) pour véhicule hybride dans le but de préserver les emplois de ce site situé au sud de l’Italie. Trois projets européens annoncés, un seul concret… Sur les trois gigafactories initialement prévues par ACC en Europe, seule l’usine française de Douvrin (59), située dans le nord de la France, est pour l’heure déjà en activité. La coentreprise de Stellantis, TotalEnergies et Mercedes-Benz avait en effet annoncé en 2024 la suspension de ses projets allemand et italien, dont la production devait commencer respectivement en 2025 et 2026. Mais invoquant une demande de voitures électriques plus faible que prévu, ACC serait actuellement en train de réévaluer ses plans d’investissements en Allemagne et en Italie. Pour ce qui est de la gigafactory de Douvrin, ACC a indiqué qu’environ 10 000 véhicules étaient déjà équipés de ses batteries depuis les débuts de la production il y a un peu plus d’un an. Face à une production plus difficile que prévu, ACC demande des aides Cette incertitude intervient alors qu’une coalition de fournisseurs européens de batteries, dont ACC, appelle l’Union européenne à instaurer des règles de contenu local afin de protéger emplois et investissements face à la concurrence chinoise. Plusieurs acteurs du secteur ont déjà dû suspendre ou revoir leurs projets à la baisse, à l’image de Northvolt, qui a déposé le bilan en mars 2025.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.

Partager :

Sur le même sujet