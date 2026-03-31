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Industrie

Verkor renforce sa gouvernance avec l’arrivée de Jacques Esculier

Publié le 31 mars 2026

Par Damien Chalon
2 min de lecture
Le fabricant français de batteries pour voitures électriques nomme Jacques Esculier en tant que président du conseil de surveillance. Verkor compte s'appuyer sur son expertise industrielle à un moment clé de sa jeune histoire.
verkor jacques esculier
Benoît Lemaignan (à gauche), PDG et cofondateur de Verkor, accueille Jacques Esculier (à droite), au poste de président du conseil de surveillance. ©Verkor

Verkor renforce son expertise sur les sujets industriels stratégiques avec la nomination de Jacques Esculier au poste de président du conseil de surveillance. Il succède à Bart de Beer. Véritable capitaine d’industrie, Jacques Esculier a notamment occupé les fonctions de directeur général et de président du conseil d’administration de Wabco, désormais dans le giron du groupe ZF.

 

"L’expérience internationale de Jacques Esculier et son regard issu de transformations industrielles complexes vont clairement enrichir notre trajectoire et nous renforcer dans cette nouvelle phase", déclare Benoît Lemaignan, PDG et cofondateur de Verkor.

 

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Cette nouvelle phase à laquelle fait allusion le PDG est celle du début de la production en série, d’ici quelques mois, de la gigafactory de Dunkerque (59), inaugurée en décembre 2025. En attendant, le site "aborde la phase de validation finale", indique le communiqué, avec des lignes de production qui sont "désormais au point, stabilisées et qui produisent en continu".

 

L’arrivée de Jacques Esculier coïncide donc avec l’approche de ce moment clé de la jeune histoire de Verkor. "Dans mon rôle non exécutif, j’aurai à cœur d’enrichir la réflexion stratégique du conseil de surveillance, de contribuer aux décisions de l’équipe de direction et d’accompagner l’entreprise dans son passage à l’échelle, fort de mon expérience industrielle", déclare-t-il.

 

Verkor rappelle que le conseil de surveillance a pour mission de définir les orientations stratégiques de l’entreprise et de superviser sa gestion générale, en appui et en conseil du PDG, Benoît Lemaignan.

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