Top départ pour l'usine de batteries de Verkor à Dunkerque

Après deux ans de travaux, Verkor a inauguré sa nouvelle usine de batteries à Dunkerque (59). Le site aura nécessité 1,5 milliard d'euros d'investissement et sera capable, dans un premier temps, de produire 16 GWh par an.

Une partie de l'équipe Verkor, à Grenoble (38). ©Verkor

L'usine Verkor de Bourbourg, tout près de Dunkerque (59), est officiellement lancée. En effet, jeudi 11 décembre 2025, la direction de l'entreprise et des représentants politiques, notamment la ministre de la Transition écologique Monique Barbut et le ministre délégué chargé de l'Industrie Sébastien Martin, ont coupé le ruban.

"Ce projet industriel s'affirme comme l'un des plus structurants du pays et inscrit durablement les Hauts-de-France dans l'avenir industriel de l'automobile européenne décarbonée", souligne le gouvernement.

Début de l'aventure Verkor en juin 2020

Finalement, l'histoire de Verkor est allée relativement vite. En effet, comme l'a rappelé Benoît Lemaignan, le CEO de Verkor, sur scène : "L'aventure a débuté à six en juin 2020, au moment du déconfinement, dans le Vercors. Et nous étions portés par deux choses : l'Europe doit produire ses propres batteries et puis une idée audacieuse : pourquoi ne le ferions-nous pas ?"

La suite est connue : Verkor a été fondée en 2020 à Grenoble (38) et de nombreuses étapes ont conduit à la décision, prise en 2022, de bâtir une gigafactory. Les travaux ont débuté en 2023 et voilà donc aujourd'hui l'inauguration.

Les premières cellules sont attendues pour début 2026 afin d'alimenter, dans un premier temps, des modèles du groupe Renault comme notamment l'Alpine A390 et plus tard la nouvelle gamme de VUL du français.

L'investissement a été de 1,5 milliard d'euros et doit générer 1 200 emplois directs d'ici 2027. Sur ce site, Verkor vise à terme une production de batteries lithium-ion capable d'équiper 300 000 véhicules électriques par an.

Une ouverture qui se déroule toutefois dans un contexte incertain, dans l'attente des nouvelles règles européennes qui doivent être annoncées le 16 décembre prochain. "Si demain on abandonne l'objectif de 2035, oubliez les usines de batteries électriques européennes", avait ainsi lancé le président Emmanuel Macron à l'issue d'un sommet européen en octobre.

Bientôt quatre usines de batteries dans les Hauts-de-France

Avant Verkor, deux autres usines de batteries ont déjà démarré dans les Hauts-de-France : en 2024 celle d'ACC, coentreprise entre Stellantis, Mercedes-Benz et TotalEnergies, puis cette année celle d'AESC, groupe japonais majoritairement détenu par le chinois Envision, qui alimente notamment les modèles fabriqués dans l'usine Renault-Ampere de Douai (59).

Le taïwanais ProLogium a lui repoussé à 2028 l'ouverture de son usine à Dunkerque, expliquant avoir dû revoir sa conception après avoir décidé de miser sur la quatrième génération de sa technologie innovante de batteries lithium-céramique.