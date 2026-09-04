Voiture électrique d’occasion : les aides du gouvernement à l’épreuve du terrain

Dans le cadre de sa politique de décarbonation du parc automobile, le gouvernement passe à la vitesse supérieure en soutenant désormais le véhicule électrique d'occasion, une demande longtemps formulée par les acteurs du monde de l'automobile.

Dans ce but, le gouvernement et les acteurs de la filière, à savoir Stellantis, Renault, Mobilians, la PFA, la CSIAM et Aramis Auto, ont signé ce matin à la concession Peugeot à Rambouillet (78), appartenant au groupe Trujas, un pacte de confiance. Les signataires prennent l'engagement d'afficher l'état de santé de la batterie, connu sous le nom de SOH (State of Health).

Donner confiance dans le véhicule électrique d'occasion

L'état de la batterie "est généralement l'élément le plus freinant dans l'acquisition d'un véhicule électrique d'occasion, a souligné Monique Barbut, ministre de la Transition écologique. L'objectif de cet affichage permettra de renforcer la confiance des acheteurs potentiels à l'égard de ces modèles."

Si certains professionnels affichaient déjà cette information, elle n'était pas systématique. Ce qui va rapidement changer. À compter du 18 février 2027, les batteries des véhicules électriques mises sur le marché européen devront disposer d'un passeport numérique, accessible notamment via un QR code et intégrant différentes informations relatives à la batterie.

Une aide renforcée pour les auxiliaires de vie

Cette mesure a été accompagnée d'autres gestes pour favoriser le véhicule électrique d'occasion. Outre une nouvelle prime CEE, accessible sans condition de revenus et dont le montant dépend de la valorisation proposée par l'opérateur, un montant autour des 300 euros, le gouvernement a voulu soutenir une catégorie professionnelle qui roule beaucoup, mais dont le pouvoir d'achat est limité. "Les axillaires de vie peuvent bénéficier d'un bonus autour des 2 300 euros pour l'achat d'un véhicule électrique d'occasion", a présenté Monique Barbut.

Ce soutien, destiné aussi bien aux entreprises et aux associations qui emploient des auxiliaires de vie qu'aux indépendants, concerne potentiellement un secteur qui emploie plus de 500 000 personnes en France. Présentée comme un test, cette bonification prendra fin le 31 décembre 2026. À ce jour, le ministère n'a aucune idée du nombre de personnes qui pourraient être intéressées par ce soutien financier.

Pour bénéficier de ces aides, la batterie doit afficher un SOH supérieur ou égal à 80 %. À défaut, le véhicule doit conserver au moins 80 % de son autonomie homologuée ou au moins 200 km d'autonomie résiduelle.

Des mesures qui se heurtent à la réalité du terrain

Et c'est ici que réside toute la complexité du sujet. Si la ministre a mis en avant des loyers entre 50 et 100 euros, les simulations réalisées dans la concession ont toutefois montré combien ces loyers seraient difficiles à atteindre dans les conditions réelles d'utilisation de ces professionnels.

D'autant plus que les auxiliaires de vie figurent parmi les grands rouleurs. Selon les professionnels présents lors de l'échange avec la ministre à la concession, certaines aides à domicile parcourent plus de 25 000 km par an.

"Pour respecter le budget annoncé par l'administration, il faudrait des véhicules autour des 9 000 euros, avec un fort kilométrage et une autonomie qui ne répond ni aux besoins quotidiens de ce public, ni aux conditions pour avoir droit à l'aide, indique le directeur de la concession Peugeot de Rambouillet. Nous avons vérifié rapidement ce matin sur La Centrale : sur toute la France , seulement 320 véhicules correspondraient à ces critères !"

À titre d'exemple, le concessionnaire a mis en avant une Peugeot e-208 de 2023, avec 50 000 km au compteur, facturée 142 euros/mois pour 10 000 km/an, un loyer qui grimperait à plus de 180 euros pour répondre aux critères kilométriques des auxiliaires de vie.

La confrontation avec le terrain montre ainsi l'écart qui subsiste entre les loyers estimés par l'État et ceux auxquels peuvent réellement prétendre les professionnels qui font beaucoup de kilomètres.

Des aides pour les gros rouleurs et les taxis

En parallèle, le gouvernement a renforcé le soutien aux gros rouleurs pour l'acquisition d'un véhicule électrique neuf. Le dispositif vise les ménages des 6e à 8e déciles de revenus parcourant plus de 12 000 km par an pour leur activité professionnelle. Le montant de cette aide renforcée varie notamment selon l'origine du véhicule et de sa batterie, et peut atteindre les 7 600 euros pour un véhicule électrique fabriqué en Europe.

Enfin, l'autre profession soutenue par l'État : les chauffeurs de taxi. Ils bénéficient d'une nouvelle aide CEE d'environ 3 500 euros, pouvant atteindre 5 500 euros lorsque le véhicule et sa batterie sont fabriqués en Europe. Le véhicule électrique doit coûter au maximum 65 000 euros hors options et peser moins de 2,4 tonnes.