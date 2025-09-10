Stock VO : les parcs ont été vidés en août 2025

Publié le 10 septembre 2025 ■ Par Gredy Raffin ■ 2 min de lecture

D'après les données compilées par Autobiz dans son baromètre mensuel, le nombre de voitures d'occasion de moins de sept ans a diminué de 2,4 % en août 2025. Le total revient à son plus bas niveau depuis mars dernier. Est-ce le signe avant-coureur d'une situation problématique pour les distributeurs ?

À fin août, 582 000 voitures d'occasion de moins de sept ans constituaient les stocks de professionnels. ©Le Journal de l'Automobile

Les plus pessimistes parleront de la fameuse accalmie avant la tempête. Celle que les analystes promettent avec la vague de fins de contrats de location. Toujours est-il que le nombre de voitures d'occasion de moins de sept ans a diminué de 2,4 % en août 2025 dans les points de vente tricolores par rapport à juillet 2025, selon les informations compilées par Autobiz dans son étude mensuelle. Ainsi, le total de véhicules d'occasion en attente d'un acquéreur est revenu à hauteur de 582 000 unités. Il s'agit du plus bas niveau depuis mars dernier et cela pourrait signifier que les distributeurs cherchent à ajuster leur stock en prévision des restitutions programmées pour l'automne. Pas de franche accélération de la rotation Si les revendeurs de voitures d'occasion cherchaient de la liquidité, ils n'ont pas forcément trouvé le rythme escompté. La faute à un marché des voitures d'occasion encore crispé. De fait, Autobiz estime qu'il faudrait 3,9 mois pour effectuer une rotation complète de la réserve. Certes, il y a du mieux en comparaison avec l'an passé (quatre mois), mais rappelons qu'en juillet dernier, le délai avait été donné à trois mois. Pour y remédier, l'agressivité tarifaire reste le levier premier. En moyenne, les professionnels dévaluent le prix des véhicules de 132 euros. Ils sont cependant de moins en moins éloignés de la vérité établie par Autobiz. Europe : les prix des véhicules d'occasion enflent en août 2025 Dans son rapport, la société d'analyse de marché s'est penchée sur la décote des véhicules d'occasion en fonction de leur motorisation. Le regard des statisticiens s'est tourné vers les électriques par opposition aux voitures thermiques. Au deuxième trimestre 2025, la décote des VEO a été calculée à -19,1 % de moyenne (contre -19,9 % au premier trimestre), tandis que celle des thermiques a été de -12 % (-12,5 % au premier trimestre).

