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Royaume-Uni : des experts du climat plaident pour accélérer l’électrification du parc roulant

Publié le 25 juin 2026

Par La Rédaction
2 min de lecture
Le Royaume-Uni doit aller plus vite dans le passage à l’électrique pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. C’est ce qu’affirment des experts dans un rapport publié mercredi 24 juin 2026. Selon eux, les efforts actuels ne suffisent pas pour atteindre les objectifs fixés pour 2030, et le pays risque de prendre du retard.
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Le Royaume-Uni est tenu d'accélérer la transition énergétique du parc automobile pour davantage réduire ses émissions de CO2. ©Nissan

Malgré une baisse de moitié des émissions depuis 1990, le Climate change committee (CCC) estime que le Royaume-Uni doit faire davantage d'efforts au cours des prochaines années. L'organisme considère que le passage à une électricité produite avec peu d'émissions de CO₂ reste le meilleur moyen de réduire la dépendance aux énergies fossiles et de diminuer, à terme, les factures énergétiques des ménages.

 

Pour les experts du CCC, l'accélération de l'électrification constitue la priorité absolue. L'organisme recommande de renforcer le développement des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques, d'accompagner davantage les ménages modestes dans l'installation de pompes à chaleur et de moderniser le réseau électrique. Cela afin de répondre aux besoins croissants des entreprises souhaitant abandonner les énergies fossiles.

 

Un avertissement adressé au prochain locataire de Downing Street

 

Lors de la présentation du rapport, le président du CCC, Nigel Topping, a estimé que la transition vers un système électrique décarboné progressait "trop lentement". Selon lui, une électrification plus rapide permettrait non seulement de réduire les émissions de dioxyde de carbone, mais aussi d'alléger durablement les factures énergétiques des ménages britanniques.

 

Marché automobile : la croissance européenne profite aux électriques et aux constructeurs chinois

 

La publication du rapport intervient dans un contexte politique particulier, marqué par la démission récente de Keir Starmer. Le CCC s'adresse ainsi directement au futur Premier ministre britannique, dont la nomination pourrait intervenir dans les prochains jours. Nigel Topping l'appelle à "maintenir le cap" de la transition énergétique, jugeant que les changements de stratégie peuvent fragiliser la confiance des investisseurs.

 

Des objectifs ambitieux sous pression

 

Le Royaume-Uni prévoit l’interdiction de la vente de voitures neuves à moteur thermique dès 2030 et celle des hybrides à partir de 2035. Toutefois, plusieurs médias britanniques indiquent que le gouvernement envisagerait d'assouplir certaines obligations imposées aux constructeurs automobiles. En parallèle, le gouvernement fait aussi face à des débats sur l’exploitation du pétrole et du gaz en mer du Nord, avec des demandes pour ouvrir de nouvelles licences.

 

L'automobile britannique a souffert en 2025

 

Dans ce contexte, le rapport du Climate change committee apparaît comme un rappel des engagements pris par le Royaume-Uni et des efforts supplémentaires jugés nécessaires pour respecter sa trajectoire climatique. (Avec AFP)

 

Par Lucie Boudhane

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