Royaume-Uni : des experts du climat plaident pour accélérer l’électrification du parc roulant

Malgré une baisse de moitié des émissions depuis 1990, le Climate change committee (CCC) estime que le Royaume-Uni doit faire davantage d'efforts au cours des prochaines années. L'organisme considère que le passage à une électricité produite avec peu d'émissions de CO₂ reste le meilleur moyen de réduire la dépendance aux énergies fossiles et de diminuer, à terme, les factures énergétiques des ménages.

Pour les experts du CCC, l'accélération de l'électrification constitue la priorité absolue. L'organisme recommande de renforcer le développement des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques, d'accompagner davantage les ménages modestes dans l'installation de pompes à chaleur et de moderniser le réseau électrique. Cela afin de répondre aux besoins croissants des entreprises souhaitant abandonner les énergies fossiles.

Un avertissement adressé au prochain locataire de Downing Street

Lors de la présentation du rapport, le président du CCC, Nigel Topping, a estimé que la transition vers un système électrique décarboné progressait "trop lentement". Selon lui, une électrification plus rapide permettrait non seulement de réduire les émissions de dioxyde de carbone, mais aussi d'alléger durablement les factures énergétiques des ménages britanniques.

La publication du rapport intervient dans un contexte politique particulier, marqué par la démission récente de Keir Starmer. Le CCC s'adresse ainsi directement au futur Premier ministre britannique, dont la nomination pourrait intervenir dans les prochains jours. Nigel Topping l'appelle à "maintenir le cap" de la transition énergétique, jugeant que les changements de stratégie peuvent fragiliser la confiance des investisseurs.

Des objectifs ambitieux sous pression

Le Royaume-Uni prévoit l’interdiction de la vente de voitures neuves à moteur thermique dès 2030 et celle des hybrides à partir de 2035. Toutefois, plusieurs médias britanniques indiquent que le gouvernement envisagerait d'assouplir certaines obligations imposées aux constructeurs automobiles. En parallèle, le gouvernement fait aussi face à des débats sur l’exploitation du pétrole et du gaz en mer du Nord, avec des demandes pour ouvrir de nouvelles licences.

Dans ce contexte, le rapport du Climate change committee apparaît comme un rappel des engagements pris par le Royaume-Uni et des efforts supplémentaires jugés nécessaires pour respecter sa trajectoire climatique. (Avec AFP)

Par Lucie Boudhane