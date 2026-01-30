Menu
L'automobile britannique a souffert en 2025

Publié le 30 janvier 2026

Par Christophe Jaussaud
2 min de lecture
Avec un peu plus de 760 000 véhicules produits en 2025, la production automobile britannique a plongé de 15,5 %. Le pays table sur une reprise en 2026 et vise toujours un million d'unités en 2027.
production automobile britannique en 2025
Mike Hawes, directeur général de la SMMT. ©SMMT

L'industrie automobile britannique a souffert l'année dernière. "2025 a été l'année la plus difficile depuis une génération pour la fabrication de véhicules au Royaume-Uni", a déclaré lors d'une rencontre avec la presse Mike Hawes, directeur général de la SMMT, qui met aussi en avant l'impact de la transition du secteur vers les voitures électriques pour expliquer ces chiffres.

 

Les usines, qui produisent principalement des marques à capitaux étrangers comme le géant japonais Nissan et Jaguar Land Rover, propriété de l'indien Tata Motors, ont sorti 764 715 véhicules l'an passé, en recul de 15,5 % par rapport à 2024.

 

Nissan lance la production de la nouvelle Leaf à Sunderland

 

Le secteur a été secoué en 2025 par les droits de douane du président américain Donald Trump, qui ont affecté les exportations britanniques vers la première économie mondiale. Un accord commercial entre Londres et Washington a finalement réduit les taxes douanières sur les voitures britanniques à 10 %, contre 27,5 %, mais dans la limite de 100 000 véhicules par an.

 

L'année a également été marquée en septembre par une cyberattaque contre Jaguar Land Rover, qui a temporairement bloqué la production et gravement perturbé les ventes.

 

Objectif un million en 2027

 

Selon Mike Hawes, les perspectives pour 2026 "sont celles d'une reprise", avec une production qui devrait augmenter de plus de 10 % pour atteindre 790 000 unités. L'objectif affiché est un million d'unités d'ici 2027.

 

Le marché britannique a progressé de 3,5 % en 2025

 

La production de véhicules électriques, hybrides rechargeables et hybrides a progressé de plus de 8 % en 2025 pour atteindre une part record de 41,7 %.

 

Le Royaume-Uni s'est fixé comme objectif d'interdire la vente de nouveaux véhicules à moteur thermique dès 2030, et des hybrides à partir de 2035, ce qui en fait l'un des pays les plus ambitieux dans la transition vers les véhicules électriques. (avec AFP)

 

©SMMT

