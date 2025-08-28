Les voitures britanniques reprennent la direction des États-Unis

Publié le 28 août 2025 ■ Par Christophe Jaussaud ■ 2 min de lecture

Avec l'entrée en vigueur de l'accord commercial entre Londres et Washington, limitant les droits de douane à 10 % depuis le 30 juin 2025, les exportations britanniques de véhicules vers les États-Unis ont progressé de 6,8 % en juillet.

En juillet 2025, le Royaume-Uni a exporté près de 10 000 véhicules aux États-Unis, un chiffre en hausse de 6,8 %. ©JLR

Après un logique trou d'air, les exportations de véhicules produits au Royaume-Uni vers les États-Unis retrouvent des couleurs avec l'entrée en vigueur de l'accord commercial entre les deux pays. Après une chute de 55,4 % en mai 2025, "les exportations vers les États-Unis ont augmenté de 6,8 % pour atteindre près de 10 000 unités, inversant trois mois consécutifs de baisse", a détaillé la SMMT dans un communiqué. Les États-Unis "restent le plus grand marché" pour les voitures britanniques après l'Union européenne "et les performances de juillet illustrent l'impact" positif de l'accord commercial entré en vigueur le 30 juin 2025, a poursuivi la SMMT. Droits de douane américains : les automobiles britanniques ne seront taxées qu'à 10 % Les droits de douane supplémentaires sur le secteur, imposés début avril par le président américain Donald Trump, avaient porté un coup à la demande et forcé plusieurs constructeurs, comme JLR et Aston Martin, à arrêter ou limiter leurs expéditions. Mais l'accord commercial, annoncé en mai, a réduit ces taxes sur les automobiles britanniques entrant aux États-Unis de 27,5 % à 10 %, dans la limite de 100 000 véhicules par an. Près de 80 % des voitures fabriquées au Royaume-Uni l'année dernière ont été exportées. Les automobiles britanniques envoyées aux États-Unis sont principalement des modèles haut de gamme et de luxe. (avec AFP)

