BMW teste des robots humanoïdes dans son usine de Leipzig

Publié le 2 mars 2026

Par Christophe Jaussaud
2 min de lecture
Le constructeur munichois va mettre à l'épreuve deux robots humanoïdes dans son usine allemande. Dopés à l'intelligence artificielle, ils sont capables d'assister les employés en parcourant le site de production totalement numérisé.
BMW Leipzig robots humanoïdes
BMW va tester deux robots humanoïdes dans son usine allemande de Leipzig. ©BMW

Durant l'été 2026, le groupe BMW va déployer des ouvriers pas comme les autres dans son usine allemande de Leipzig. En effet, le constructeur bavarois va "embaucher" deux robots humanoïdes.

 

Ces machines à l'apparence humaine, développées par l'entreprise suédoise Hexagon, assisteront les employés sur des tâches essentielles à la production des véhicules.

 

Milan Nedeljkovic va succéder à Oliver Zipse à la tête de BMW

 

Lors d'une présentation devant la presse à Munich, le futur président du directoire de BMW et actuel directeur de la production, Milan Nedeljkovic, a souligné que l'intelligence artificielle (IA) intégrée à ces robots était "suffisamment intelligente" pour "leur permettre de prendre leurs propres décisions", s'intégrant pleinement dans l'environnement industriel automobile.

 

Le prix du robot ? Un montant "à six chiffres" !

 

Baptisé AEON, le robot humanoïde – doté d'une tête et de deux bras – mesure 1,65 mètre pour 60 kilos. Se déplaçant sur deux roues, il peut manipuler et transporter de manière autonome différents composants dans une usine entièrement scannée et numérisée.

 

Avec ses 22 capteurs et différents types de caméras, le robot a "pleinement conscience de son environnement" et peut "trouver le chemin optimal", a affirmé le président d'Hexagon Robotics, Arnaud Robert.

 

Doté d'une autonomie d'environ trois heures, il peut remplacer sa batterie en une trentaine de secondes grâce à une station de recharge automatique.

 

Le prix exact du robot n'a pas été communiqué, mais il s'agit selon Arnaud Robert d'un montant "à six chiffres".

 

 

L'automatisation de processus avec l'IA suscite de plus en plus de craintes de potentielles suppressions d'emplois. Mais le responsable de la numérisation du groupe BMW, Michael Ströbel, a assuré qu'il "n'était pas prévu de réduire la main-d'œuvre" à cause de l'arrivée de robots.

 

En janvier, le géant automobile sud-coréen Hyundai avait dévoilé au Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas sa version du robot humanoïde Atlas, créé en collaboration avec ses créateurs chez Boston Dynamics, qu'il prévoit de tester dans des usines. (avec AFP)

