Recyclage : le groupe Fert et Tchek.ai marient la Piec à l'IA

À la ville, ils sont cousins. Dans les affaires, ils sont désormais partenaires. Attilio et Anton Fert ont rapproché leurs entreprises respectives, le groupe Fert et Tchek.ai, pour lancer Rechek. Cette solution a été imaginée pour connecter le monde du recyclage automobile à l'intelligence artificielle.

C'est une histoire de cousins qui pourrait bien jeter de nouvelles bases dans l'univers de la pièce de réemploi. Attilio Fert, le président du groupe Fert, et Anton Fert, le cofondateur de Tchek.ai, viennent d'annoncer une collaboration d'un genre inédit. L'acteur du recyclage et de la valorisation de véhicules va s'appuyer sur la société d'analyse des images par intelligence artificielle pour optimiser la gestion de l'activité.

Pour y parvenir, le groupe Fert et Tchek.ai ont embarqué un troisième partenaire dans l'aventure, ScanCube, qui édite une solution de capture d’images automatisée pour l'e-commerce. Ensemble, ils lancent Rechek après avoir mené une expérimentation dans onze centres de déconstruction du groupe familial.

Concrètement, tout commence à l'arrivée d'un véhicule hors d'usage sur site. Les outils de ScanCube prendront des photographies sous tous les angles des éléments extérieurs. Des clichés qui partiront chez Tchek.ai pour une analyse détaillée. L'IA détectera les dommages, leur gravité, estimera le temps de réparation nécessaire et donnera une note de qualité à chaque élément.

Ouvert à tous les acteurs de la filière

Pour le groupe Fert, ce dispositif automatisé présente l'intérêt de mieux classer les pièces issues de l'économie circulaire (Piec) sur son étagère virtuelle. Ainsi, grâce à Rechek, les clients professionnels ou particuliers pourront faire leur choix avec plus de transparence sur la qualité de l'élément. À noter que chacune des pièces sera alors visible à 360° sur le site internet du déconstructeur.

"Avec cette collaboration, nous apportons aux consommateurs et aux professionnels une totale transparence sur la qualité des pièces recyclées. C’est un pas décisif pour accélérer la transition vers une économie circulaire dans le secteur automobile", déclare Lionel Crozes, directeur de la division Fert Recyclage.

Il peut être surprenant de voir Tchek.ai investir ce terrain. La société ayant bâti sa réputation auprès des distributeurs automobiles, des constructeurs et des loueurs de toutes sortes, en intervenant à l'étape de la restitution des voitures destinées au parc occasion. "Nous avons une compétence forte en matière d'analyse d'images et nous la mettons simplement au service d'un autre type de partenaire", a expliqué Anton Fert au Journal de l'Automobile, lors de son passage à Equip Auto 2025 pour récupérer un trophée décerné par nos confrères d'Auto Recyclage.

L'expérimentation terminée, Rechek sera commercialisée auprès des autres acteurs de la filière. Il s'agit d'une véritable opportunité pour le trio de partenaires. Comme l'anticipe le cabinet Roland Berger, le marché européen des pièces de réemploi automobile devrait passer de 7 milliards d’euros en 2023 à 23 milliards d’euros d’ici 2034. Le gain de transparence confortera les assureurs et les experts automobiles qui recommanderont davantage de PRE dans les devis de réparation.