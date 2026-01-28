Menu
Renault signe un partenariat avec Derichebourg pour les véhicules hors d'usage

Publié le 28 janvier 2026

Par Christophe Jaussaud
2 min de lecture
Afin d'étoffer son réseau de gestion des véhicules hors d'usage, le groupe Renault a signé un partenariat avec Derichebourg Environnement. Le constructeur français va maintenant s'appuyer sur 480 centres VHU et 20 installations de broyage.
Accord Derichebourg Renault
Thomas Derichebourg, directeur général de Derichebourg Environnement, et Fabien Payzan, directeur stratégie réseau de Renault France. ©Derichebourg/Wlad Simitch

En signant un partenariat avec Derichebourg Environnement, le groupe Renault vient compléter son dispositif de gestion des véhicules hors d'usage. De quoi mieux répondre, pour le Losange, à ses obligations de responsabilité du producteur dans le cadre de la loi Agec (loi anti-gaspillage pour une économie circulaire).

 

Le constructeur français indique avoir conclu ce partenariat "pour étendre son réseau d'installations de recyclage partenaires" : en vertu de cet accord, 40 centres de collectes VHU et 17 de recyclage du réseau de Derichebourg viennent étoffer le réseau qui compte désormais 480 centres VHU en tout, sur lequel peut compter Renault pour "collecter, dépolluer et démonter les véhicules en fin de vie".

 

Les constructeurs rebattent les cartes du recyclage

 

Dans son système individuel, Renault dispose déjà du plus gros réseau de gestion des VHU avec Indra Automotive Recycling, une filiale de Future Is Neutral, une entité du groupe Renault.

 

Derichebourg indique recycler à ce jour "chaque année en France plus de 420 000 VHU grâce à son maillage territorial", qui va donc permettre à Renault de pouvoir compter sur des installations accessibles "sur l'ensemble des territoires".

 

Recyclage automobile : The Future is Neutral entre au capital de Pollini Group en Italie

 

Entrées en vigueur en 2024, les dispositions de la loi Agec relatives au recyclage automobile "imposent une refonte de l'organisation de la filière", une évolution réglementaire qui "vise à renforcer la traçabilité, la lutte contre les filières illégales et le développement du réemploi des pièces", précise Derichebourg.

 

Les principaux objectifs fixés par la réglementation sont l'atteinte à 85 % du taux de réemploi et de recyclage et à 95 % du taux de valorisation, rappelle Renault, selon lequel "environ 1,4 million de véhicules hors d'usage, dont l'âge moyen est de 19 ans, sont traités chaque année en France", toutes marques confondues.

 

Environ 30 % des véhicules hors d'usage en France passent par les installations de recyclage de Derichebourg, a indiqué le groupe.

Renault relance un Duster fait en Inde, pour l'Inde

Émissions de CO2 : la flexibilité sur trois ans sauve les constructeurs européens des amendes en 2025

Recyclage automobile : The Future is Neutral entre au capital de Pollini Group en Italie

Ampere va intégrer la maison Renault

Renault s’associe à Turgis Gaillard pour produire des drones militaires en France

Mobilize Financial Services France fait évoluer son équipe de direction

