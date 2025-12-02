Reconditionnement : le jockeyage apparaît dans Progicar Remarket

Publié le 2 décembre 2025 ■ Par Gredy Raffin ■ 2 min de lecture

Le logiciel de gestion des centres de reconditionnement profite d'une évolution en ce début décembre 2025. Le module jockeyage débarque dans Progicar Remarket pour organiser de manière optimale les mouvements de voitures entre les différentes zones de stockage et les ateliers de remise en état.

Progicar Remarket intègre une fonction de supervision des déplacements de véhicules sur les sites de reconditionnement. ©Autoprepar

Une nouveauté s'est glissée dans l'interface de Progicar Remarket. Depuis le 1er décembre 2025, le logiciel de supervision des centres de reconditionnement des voitures d'occasion comporte un module jockeyage, a-t-il été annoncé par voie de communiqué. Cette fonction inédite a pour objectif de coordonner tous les déplacements de véhicules d’occasion au sein des centres de reconditionnement dans un souci de fluidification et d'optimisation. Pour ce faire, le module orchestre, trace et archive l’ensemble des mouvements, réduisant les pertes de temps des équipes techniques et redonnant de la clarté dans les flux internes. Réclamé par les utilisateurs Les ingénieurs de Progicar Remarket ont été invités à le faire par les utilisateurs sur le terrain, confrontés à des points de friction. C'est pourquoi ce module jockeyage a été pensé pour s'embarquer sur tous les mobiles. Les détails sont paramétrables, comme les étapes clés, la gestion des zones et des parkings. Le système épouse les spécificités de chaque centre de reconditionnement. Christophe Periault prend du galon chez Progicar En tant que logiciel, Progicar Remarket a été choisi par Net&Co et Vauban Remarket. La solution a vu le jour après les ouvertures des centres de reconditionnement du groupe Gemy. En devenant une entité commerciale autonome, Progicar a entamé un travail de prospection auprès des exploitants de site.

