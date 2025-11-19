Christophe Periault prend du galon chez Progicar

Depuis le 1er novembre 2025, Christophe Periault a été promu au poste de directeur commercial de Progicar, filiale du groupe Gemy. À ce titre, il continuera de superviser la prospection pour le compte de l'éditeur de solutions de gestion des centres de reconditionnement de voitures d'occasion.

Christophe Periault, directeur commercial de Progicar, filiale du groupe Gemy. ©DR

Christophe Periault enfile un nouveau costume. Après deux années en qualité de responsable des ventes, il est devenu, en novembre 2025, directeur commercial de Progicar, l'éditeur de solutions informatiques pour la gestion des centres de reconditionnement de voitures d'occasion.

À ce titre, il prend la responsabilité de la performance commerciale de cette filiale du groupe Gemy. Installé à Nantes, l'éditeur démarche les structures industrielles de reconditionnement de voitures pour leur proposer Progicar Remarket, le logiciel de pilotage de l'activité.

Progicar a ainsi obtenu des contrats avec Net&Co dans les Hauts-de-France et avec le groupe Vauban, en Île-de-France. Pour mémoire, l'éditeur a fait ses armes au sein de centres de reconditionnement du groupe Gemy, près d'Angers (49) et de Vannes (56).

Consultant en recrutement de 2021 à 2023, Christophe Periault a rejoint Progicar en 2024. Diplômé de gestion, il a cofondé une entreprise en 2014 avant de passer six années au service d'une entreprise spécialisée en prestations digitales dans un environnement BtoB.