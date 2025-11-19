Menu
fermer
S'abonner
Services

Christophe Periault prend du galon chez Progicar

Publié le 19 novembre 2025

Par Gredy Raffin
< 1 min de lecture
Depuis le 1er novembre 2025, Christophe Periault a été promu au poste de directeur commercial de Progicar, filiale du groupe Gemy. À ce titre, il continuera de superviser la prospection pour le compte de l'éditeur de solutions de gestion des centres de reconditionnement de voitures d'occasion.
Progicar reconditionnement voitures d'occasion
Christophe Periault, directeur commercial de Progicar, filiale du groupe Gemy. ©DR

Christophe Periault enfile un nouveau costume. Après deux années en qualité de responsable des ventes, il est devenu, en novembre 2025, directeur commercial de Progicar, l'éditeur de solutions informatiques pour la gestion des centres de reconditionnement de voitures d'occasion.

 

À ce titre, il prend la responsabilité de la performance commerciale de cette filiale du groupe Gemy. Installé à Nantes, l'éditeur démarche les structures industrielles de reconditionnement de voitures pour leur proposer Progicar Remarket, le logiciel de pilotage de l'activité.

 

Progicar a ainsi obtenu des contrats avec Net&Co dans les Hauts-de-France et avec le groupe Vauban, en Île-de-France. Pour mémoire, l'éditeur a fait ses armes au sein de centres de reconditionnement du groupe Gemy, près d'Angers (49) et de Vannes (56).

 

Avec Vauban Remarket, Olivier Hossard tente le pari du reconditionnement

 

Consultant en recrutement de 2021 à 2023, Christophe Periault a rejoint Progicar en 2024. Diplômé de gestion, il a cofondé une entreprise en 2014 avant de passer six années au service d'une entreprise spécialisée en prestations digitales dans un environnement BtoB.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Partager :

Sur le même sujet

Yoni Dayan, Simplicicar : "Nous avons réduit la part des modèles haut de gamme"

Yoni Dayan, Simplicicar : "Nous avons réduit la part des modèles haut de gamme"

Octobre 2025 a marqué une légère décrue des stocks VO de distributeurs

Octobre 2025 a marqué une légère décrue des stocks VO de distributeurs

Bertrand Robin passe de VDO à BCAuto Enchères

Bertrand Robin passe de VDO à BCAuto Enchères

Ford utilise Amazon Autos pour revendre des véhicules d'occasion aux États-Unis

Ford utilise Amazon Autos pour revendre des véhicules d'occasion aux États-Unis

Olivier Jansonnie prendra la relève de Jean-Marc Finot à la tête de Stellantis Motorsport

Olivier Jansonnie prendra la relève de Jean-Marc Finot à la tête de Stellantis Motorsport

Allemagne : coup de froid sur le marché des occasions

Allemagne : coup de froid sur le marché des occasions

Laisser un commentaire

cross-circle