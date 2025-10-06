Qovoltis recrute deux profils clés pour ses bornes de recharge

Publié le 6 octobre 2025 ■ Par Gredy Raffin ■ 2 min de lecture

Le fabricant français de bornes de recharge pour voitures électriques accueille dans ses rangs deux nouveaux cadres. Qvolotis a officialisé les arrivées de Romain Cadilhon et Cécile Pesenti, respectivement dans les rôles de directeur des opérations et de responsable avant-vente.

Romain Cadilhon et Cécile Pesenti endossent respectivement les rôles de directeur des opérations et de responsable avant-vente de Qovoltis. ©DR

La construction de l'organigramme avance chez Qovoltis. Le fabricant français de bornes de recharge pour voitures électriques a annoncé deux nouvelles entrées dans ses effectifs. Cela commence par Romain Cadilhon qui débarque en tant que directeur des opérations. Fort de plus de dix ans d’expérience dans le développement et l’exploitation d’infrastructures énergétiques, Romain Cadilhon fait valoir un passage chez NW où il a orchestré le déploiement de systèmes de stockage par batteries (BESS) et d’hyperchargeurs à grande échelle. Ce diplômé de l’ENSGTI et titulaire d’un DUT Mesures physiques rejoint Qovoltis pour superviser le déploiement et l’optimisation des infrastructures de recharge intelligente. Qovoltis lève des fonds pour conquérir les parkings d'entreprises Quant à Cécile Pesenti, elle a évolué trois ans chez Zeplug, occupant successivement les postes d’ingénieure projet B2C puis de responsable transformation planification B2C et B2B. Titulaire d'un diplôme de l'IMT Mines Alès et ayant effectué un échange MBA à la French Vietnamese School of Management (CFVG), elle apportera à l’entreprise une expérience précieuse en excellence commerciale et technique. Fondée en 2019 par Ehsan Emami, Qovoltis conçoit et gère des solutions de recharge intelligente pour véhicules électriques. Avec ces deux nouvelles nominations, Qovoltis confirme son ambition de proposer des solutions de recharge performantes, durables et économiques. La société tricolore a été lauréate du Grand Prix Automobile Club de France en 2021 et a remporté le Grand Prix de l’Innovation en 2024. Ses bornes de recharge ont été parmi les toutes premières à obtenir la certification Origine France Garantie.

